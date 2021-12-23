/667938/قائمة-الزمالك-لمواجهة-غزل-المحلة-عودة-الونش-والجزيري

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

أعتذر فريق بازل السويسري عن المشاركة في معسكر الإمارات الذي يضم الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإمارتي.

بالإضافة إلى قرار مسئولوا نادي أندرلخت بلعب مباريات المعسكر بفريق الناشئين، ليصبح الفرق الماشركة بكامل نجومها هم الزمالك والشارقة.

باب الترشح لانتخابات الزمالك

وفتح الزمالك باب الترشح أمس الأربعاء انتخابات مجلس إدارة جديد لفترة 2021/2025، والتي سبق وأعلنها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، مساء الثلاثاء الماضي .

وتواجد السيد أحمد عفيفي بتقديم أوراقة على "مقعد العضوية"، وحل أيضاً معه أحمد عبد الحق، وسيف الإسلام محمد "مقعد العضوية تحت السن"، بعد فتح باب الترشح بساعات قليلة.

تحدث المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، حول فريق الكرة بعد الفوز على المقاولون مؤخراً بالدوري المصري الممتاز.

وقال مرتضى خلال حديثه لإعضاء نادي الزمالك: "روح الفريق رجعت تاني خلال مباراة المقاولون الماضية، والروح دى كانت غايبة عن اللاعبين، حتى خلال فوزه ببطولة الدوري الموسم الماضي.

وأضاف: "اللاعبين عارفين ان فيه انضباط والتزام وفيه رئيس نادي دكر، بيحافظ على حقوق النادي وواقف في ضهرهم" .

وأكمل: "أوجه حديثي للمغرضين ابعدوا عن نادي الزمالك، وبحذرهم من غضب الجمعية العمومية وبقولهم لو رجالة يجوا النادي ولو زيارة حتى لمرة واحدة".