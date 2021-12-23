سفير مصر فى الكويت يبحث مع رئيس مجلس الأمة العلاقات الثنائية (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبل رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، السفير أسامة شلتوت، سفير جمهورية مصر العربية فى الكويت، اليوم الخميس، حيث تناول اللقاء العلاقات الأخوية التى تربط البلدين، كما تم بحث سبل مواصلة تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية فى كافة المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.





تطرق السفير المصرى خلال اللقاء إلى تميز وتجذر العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين، والتطلع إلى مواصلة العمل من أجل تعزيز مجالات التعاون المشترك. ومن جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الكويتى على عمق وخصوصية العلاقات التي تجمع الكويت ومصر قيادةً وشعباً على مر تاريخ البلدين.

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