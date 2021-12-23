جدة - نرمين السيد - وأكد السفير على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة التحديات التى تعترض اليمن، مشددًا على أهمية التكاتف ووحدة الصف للتغلب على هذه التحديات.
من جانبه، وجّه رئيس الوزراء اليمنى الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية فى شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى صنعاء يلتقى رئيس الوزراء اليمنى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.