سفير مصر لدى صنعاء يلتقى رئيس الوزراء اليمنى

جدة - نرمين السيد - وأكد السفير على دعم مصر للحكومة اليمنية الشرعية في مواجهة التحديات التى تعترض اليمن، مشددًا على أهمية التكاتف ووحدة الصف للتغلب على هذه التحديات.

من جانبه، وجّه رئيس الوزراء اليمنى الشكر لمصر على دورها الداعم للحكومة اليمنية فى شتى المجالات ومستوى التنسيق القائم بين البلدين.