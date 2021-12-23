فى درب البرابرة.. من هنا تخرج شجرة الكريسماس مع احتفالات العام الجديد «صور»

جدة - نرمين السيد - وتنشط تجارة شجرة الكريسماس فى هذا الوقت من كل عام، قبل أيام من احتفالات الكريسماس.

وتابعت عدسة "دوت الخليج"، مراحل الخام والتقطيع، ولحام شجرة عيد الميلاد، وبيعها للمحلات فى كل أنحاء المحروسة.