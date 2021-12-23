جدة - نرمين السيد - تفقد وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مقر وزارة الصحة الجديد بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وذلك عقب انتهاء أول اجتماع لمجلس الوزراء بالعاصمة.





وقال إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نموذجًا تفخر به الدولة المصرية، ويدعم أهداف الدولة نحو تحقيق "حوكمة الإدارة الحكومية "بما يُحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة الحياة فى مصر. وتجول الوزير داخل المبنى، والمكاتب المختلفة، واطلع على التجهيزات المتوفرة كافة، وأشاد بجودة التجهيزات التى راعت توفير معايير بيئة العمل الجيدة والطراز المعمارى الحديث. من جانبه، أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى إن تفقد الوزير لمقر الوزارة اليوم، جاء فى إطار متابعة جاهزية المقر لاستقبال الموظفين المقرر انتقالهم بشكل تدريجى ، ووضع اللمسات النهائية لانتقال الوزارة رسمياً للعاصمة الادارية الجديدة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيارة تفقدية لمقر وزارة الصحة الجديد فى العاصمة الإدارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.