محافظ القاهرة يفتتح حديقة قصر الطاهرة على مساحة 3 أفدنة

جدة - نرمين السيد - وتشغل الحديقة مساحة 3 أفدنة وتضيف لقيمة المكان السياحية بعدًا مميزًا، كما تقدم لسكان حى الزيتون متنزهًا جديدًا للأسر والأفراد. شهد الافتتاح حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وعدد من قيادات المحافظة.

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