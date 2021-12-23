مدبولى يبحث جهود تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاجتماع يأتى لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال "الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة"، مشيرًا إلى أنها تستهدف تحقيق التعاون والتنسيق التام بين جميع الجهات والأجهزة فى الدولة لسرعة احتواء ومجابهة مختلف أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث خلال مدة زمنية محدودة.

واستعرض مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، الخطة الزمنية لإنشاء الشبكة، موضحا أنه تم البدء فى أعمال التركيبات منذ مارس 2021، وفى نوفمبر الماضى تم الانتهاء من إنشاء 512 موقعا للشبكة الوطنية، ومن المخطط إقامة 1242 موقعا آخر خلال العام المقبل.

وأوضح أنه جارٍ الانتهاء من تركيب وتشغيل السنترال الرئيسى للشبكة الوطنية الموحدة، كما عرض آلية تجهيز محافظات المرحلة الأولى التى تشمل إقليم القناة ومحافظة الأقصر بالأجهزة والمعدات الخاصة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأضاف أنه تم تنفيذ بروفة رئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة بمحافظات الإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء،وبورسعيد، والأقصر، حيث اتفقت جميع الجهات المشاركة فى البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة على أهمية الشبكة الوطنية فى تحقيق التعاون والتكامل وتطوير آليات العمل بينها.

كما عرض أهم المشروعات التى تم تنفيذها لصالح وزارة النقل والتى تضمنت توفير شبكة الاتصالات اللاسلكية لمشروع "المونوريل"، وكذا المشروعات التى نفذت لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وتمثلت فى توفير الاتصالات لصالح شركة القناة للكهرباء، فضلا عن تطوير غرف اللجان الجغرافية لوزارة البترول، وتوفير الربط لمنظومة المحاكمات عن بعد لوزارة العدل، وكذا توفير الربط المؤمن لمكاتب الشهر العقارى، وتكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف والرعاية الصحية.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد السبكى تقريراً حول دور الشبكة الوطنية فى تحقيق تكامل الدوائر الصحية داخل منظومة العمل بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وغرفة الطوارئ المركزية بالهيئة، وربطها مع هيئة الإسعاف المصرية، بمحافظات: "بورسعيد والإسماعيلية والأقصر".

وأشار السبكى إلى أن هذه الخطوة تستهدف ضمان تقديم الرعاية العاجلة والحرجة لمرضى الطوارئ الطبية المنقولين بسيارات الإسعاف، وذلك لتوجيههم للمستشفيات الأنسب والأقرب وفقًا لحالتهم الصحية، والتنسيق الكامل مع هيئة الإسعاف، ومتابعة الحالة المرضية بداية من عملية الإبلاغ وحتى الوصول للمستشفى وخلال عملية النقل.

وأضاف أن الجهود تتضمن أيضاً إنشاء نظام معلوماتى محدث لكافة إمكانيات الرعاية المركزة والحضانات وبنوك الدم والأدوية والمستلزمات والقوى البشرية العاملة بتلك الأقسام، وعرض تلك المعلومات على لوحة عرض بالهيئة العامة للرعاية الصحية بما يتيح سرعة ودقة القرارات الطبية لعمليات إحالة المصابين والمرضى طبقًا لتلك المعلومات، إلى جانب إنشاء نظام مؤشرات أداء لقياس كفاءة وسرعة المستشفيات فى الاستجابة إلى الشبكة الوطنية.

وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى أنه تم تحقيق التكامل بين منظومة إدارة البلاغات المملوك لهيئة الإسعاف المصرية ومنظومة الشبكة الوطنية الموحدة ليتم استخدامها فى النموذج الاسترشادى الذى يتم تنفيذه فى محافظة بورسعيد، وتم تطوير المركز الرئيسى لطوارئ الإسعاف ببورسعيد والأنظمة العاملة به، بما يتماشى مع معايير الجودة العالمية.

ولفت الدكتور أحمد السبكى إلى أنه وفقاً للخطة والرؤية المستقبلية لتشغيل الشبكة الوطنية الموحدة سيتم التوسع بتشغيل الشبكة لتشمل 6 محافظات إضافية على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى محافظات "السويس – الإسماعيلية – جنوب سيناء – الأقصر"، أما المرحلة الثانية فتتضمن محافظتى "شمال سيناء – الشرقية"، بالإضافة إلى تجهيز سيارات الإسعاف التى سيتم توفيرها لحياة كريمة بالنظام الجديد تمهيدا لدخول الشبكات، وذلك على ذات النهج والكيفية التى تم إتباعها بمحافظة بورسعيد.

من جانبه، عرض الدكتور محمد جاد، دور الشبكة الوطنية فى تنظيم ودعم وتحديث عمل هيئة الإسعاف، لافتاً إلى أنه سيتم توفير منظومة تحكم بالبلاغات الاسعافية بما يتضمنه من منظومة خرائط مملوكة لهيئة الإسعاف المصرية.

وأضاف أنه تم تركيب أجهزة لاسلكية بـ 60 سيارة إسعاف منها 42 سيارة بمحافظة بورسعيد، ضمن أعمال تنفيذ الشبكة الموحدة، كما تم تجهيز كل سيارة إسعاف بعدد جهاز لاسلكى ثابت بالمركبة، وجهاز لاسلكى محمول للأفراد والأطقم والتى توفر خدمات المكالمات الصوتية ونقل الصورة المباشرة والتتبع الآلى.