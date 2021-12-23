أبوالغيط: عودة سوريا للجامعة العربية غير مدرج ولم يناقش رسميا حتى الآن

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن عودة سوريا لجامعة الدول العربية غير مدرج رسميا ولم تتقدم أي دولة بطلب مكتوب أو مشروع قرار أو بتشاور رسمي حتى الآن.

وأضاف "أحمد أبو الغيط"، في حواره المُذاع عبر فضائية "سكاي نيوز عربية"، :"ما استشعره حتى الآن هو أن صوت الدول مازالت خافت في هذا المجال"، لافتا: "أتمنى أن يكون هناك اجتماع تشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في الكويت قد يطرح أحد هذا الموضوع".

وأشارالأمين العام لجامعة الدول العربية،: "لتركيا وإيران تاريخ طويل وتأثير كبير في منطقتنا ولهم بعد إسلامي قوي"، متابعا: "شاركوا في التاريخ الإسلامي ولهما تأثيرهم على مدار 2000 سنة".