مصر تعرب عن خالص التعازي لجمهورية مدغشقر في ضحايا غرق مركب

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 23 ديسمبر الجاري، عن خالص التعازي والمواساة لجمهورية مدغشقر الشقيقة في ضحايا غرق مركب لنقل البضائع في شمال شرق البلاد، وأسفر عن عشرات الوفيات وعدد من المفقودين.
وتقدمت مصر بصادق التعازي لذوي الضحايا، معربةً عن التمنيات بالشفاء العاجل لكافة المصابين.
وشددت مصر على تضامنها ووقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب مدغشقر في هذا المصاب الأليم.
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