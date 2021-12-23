/667941/نشرناها-قبل-كده-وزير-التعليم-يحسم-الجدل-بشأن-طريقة امتحانات-الصفين-الاول-والثاني-الثانوي

رد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، على الاسئلة المثارة حول امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثاني الثانوي، منوها أن البعض ما زال يهدف إلى اضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم.

دوت الخليج

جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك، قائلا:” يظل البعض يفعل المستحيل لاثارة البلبلة واضفاء شعور بالتخبط والحيرة حول كافة موضوعات التعليم رغم اننا نشرنا هنا وعلى صفحة الوزارة بكل وضوح النقاط التالية منذ عدة ايام ولا تغيير فيها على الاطلاق”.

وزير التعليم يحسم الجدل بشأن طريقة امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي

ردًا على الاسئلة المثارة حول امتحانات الترم الاول للصفين الاول والثاني الثانوي:

(١) هذه امتحانات ترم عادية جدا في سنوات نقل وهدفها ان يقف الطلاب على مستواهم في الموضوعات المختلفة. (٢) الامتحانات الالكترونية في المواد الاساسية تتضمن اسئلة اختيار من متعدد حتى يتم تصحيحها الكترونيا بدون عنصر بشري. كذلك يشمل زمن الامتحان في بعض المواد وقتا لاسئلة مقالية ورقية يتم وضعها على مستوى المدرسة وتصحيحها ايضا على مستوى المدرسة. (٣) الامتحان اوبن بوك ولكن "لا يجوز اصطحاب كتب ورقية الى الامتحان" بينما "تتوفر الكتب الرقمية على التابلت" وعلى الطلاب تحميلها قبل الامتحان او فتحها اثناء الامتحان من خلال الرابط الالكتروني. (٤) يمكن للطالب ان يستخدم ورقة بيضاء في كتابة الخطوات اذا احتاج الامر لذلك في بعض المسائل الرياضية والعلمية. (٥) امتحانات المواد خارج المجموع ورقية ومن وضع وتصحيح المدرسة. (٦) اذا تعرض طالب لاى مشكلة تقنية اثناء الامتحان سوف يتاح له امتحان اعادة لاحقا. (٧) تحرص الوزارة على تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا وعلى الطلاب استخدام الماسك الطبي طوال فترة تواجدهم بالمدرسة مع ملاحظة التباعد الاجتماعي.