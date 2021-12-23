/667942/إفتتاح-وحدة-العلاج-الطبيعى-بكلاحين-أبنود-بقنا-برعاية-البرلمانى-محمد-طايع

أفتتح النائب محمد طايع عضو مجلس النواب اليوم الخميس ، وحدة العلاج الطبيعى بالوحدة الصحية بكلاحين أبنود بمستشفي البراهمة التابعة لمركز ومدينة قفط بحضور كلا من هشام قدوس الأمين العام لحزب مستقبل وطن ومصطفي محمود مصطفي عضو مجلس النواب ، وأحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ ، والدكتور أحمد الديب مدير العلاج الطبيعى بمدرية الصحة بقنا ، وعدد من العمد والمشايخ بمركز قفط .

وقال النائب محمد طايع عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في تصريح لموقع " دوت الخليج " أنه يسعى دائما في خدمة أهالي الدائرة مشيرا سوف يتم خلال الأيام المقبلة الأهتمام بملف الصحة بمحافظة قنا بالكامل بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ .

دوت الخليج

وأشار الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا أنه تم إنشاء الوحدتين كتبرع من النائب محمد طايع عضو مجلس النواب عن دائرة قفط وقوص ونقادة.

برعاية البرلمانى محمد طايع إفتتاح وحدة العلاج الطبيعى بكلاحين أبنود بقنا

وأشار الدكتور أحمد الديب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الصحة بقنا، أن ن الوحدتين تم دعمهما بالعديد من الأجهزة الحديثة المطورة مثل أجهزة موجات فوق الصوتية، وأجهزة تنبيه عضلات، وأجهزة أشعة تحت الحمراء، و أجهزة تدليك العضلات، وجهاز شمع بيرافين

أضاف: أن الوحدتين تم دعمهما أيضا بأجهزة علاج طبيعي للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك لرفع مستوي الخدمات الطبية بالوحدتين لتشمل كافة أفراد الأسرة، بالإضافة إلى أطباء اخصائيين للعلاج الطبيعي.