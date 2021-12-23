/667939/استقبال-المواطنين-في-المقرات-لتلقى-لقاح-كورونا-أبرز-فعاليات-مستقبل-وطن-اليوم-بالمحافظات-صور

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين، بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، اليوم الخميس، سواء قافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وعقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، والمشاركة في التوعية حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، ويواصل فتح مقراته بجميع القري والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا، وتسجيل الراغبين.

تحيا مصر

في محافظة القاهرة، أقامت أمانات الشروق وبدر والأزبكية، ثلاث حفلات منفصلة في ختام مسابقات أوائل الطلبة لتكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين بقطاع الادارة التعليمية بمدن الشروق وبدر والأزبكية. وشهدت احتفاليات الأمانات، تكريم الطلاب المتفوقين ومديري المدارس الحاصلة على المراكز الأولى في المسابقة، وتوزيع شهادات التقدير والجوائز العينية والمكافأة المالية للطلاب، من المدارس الحاصلة على المركزين الأول والثاني في جميع المراحل الدراسية، وقد اشاد الحضور بالمستوى المتميز الذي أظهره طلبه وطالبات المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية بمدارس الدوائر.

صور.. أنشطة خدمية لـ"مستقبل وطن" في المحافظات.. أبرزها قوافل طبية واستقبال المواطنين بمقرات الحزب لتلقي "كورونا"

في محافظة الوادي الجديد، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، قافلة طبية مجانية في مركز الداخلة، وقدمت القافلة خدماتها بقرية "الشيخ والي" والقرى التابعة لها والقريبة منها، وضمت 5 تخصصات طبية " باطنية –جلدية – أسنان – أنف وأذن وحنجرة - أطفال"، وجرى توقيع الكشف على 90 مواطنًا بالمجان، وإجراء تحاليل الضغط والسكر لأهالي المنطقة والقرى المجاورة لها. كما نظمت أمانة مركز الداخلة بالحزب، قافلة أخري لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا بقرية "الجديدة" والقافلة جرى تنظيمها لقرية "الجديدة" والقرى التابعة لها بمركز الداخلة، وجرى تنفيذها بمقر الوحدة الصحية للقرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة والإدارة الصحية بمركز الداخلة، وذلك ضمن حملة ينفذها الحزب على مستوى المحافظة بمراكز الإدارية الخمسة وعلى مستوى الجمهورية، حيث جرى تطعيم 150 مواطنًا من أبناء القرية بلقاح فيروس " كورونا" المستجد والقرى المجاورة لها مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، فيما تواصل أمانة الحزب عقد ندوات تثقيفية للتوعية بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه ومكافحته وجهود الدولة في المحافظة على صحة المواطنين.

مسابقة أوائل الطلبة في الشرقية

وفي محافظة الشرقية، تصاعد المنافسات بين مدارس المحافظة للتأهل للمراحل النهائية في مسابقة أوائل الطلبة، حيث انطلقت اليوم المرحلتين الابتدائية والاعدادية مسابقات التصفية، شهدت مدينة العاشر من رمضان تنافس 9 مدارس وفازت فيها مدرسة الخطيب الخاصة عربي بالمركز الأول، وفي مركز أبو كبير تنافس بين 6 مدارس بالمرحلة الثانوية وأقيمت المنافسات بمقر مدرسة الشهيد طيار محمد عبد البصير الثانوية بنين بمدينة ابو كبير والتي فازت بالمركز الأول مدرسة هربيط الثانوية المشتركة، وفي مركز ديرب نجم تنافس 7 فرق يمثلون سبع وحدات محلية موزعين على مجموعتين وذلك بمجمع مدارس محمد نصر عابدين وفازت فيها مدرستي العصايد والدكتور محمد موسى الإعدادية ببهنيا بالمركز الأول، وفي مركز أبو حماد تنافس 10 مدارس يمثلون أوائل القطاعات التعليمية الابتدائية وفازت فيها بالمركز الأول مدرسة كفر العزازي الابتدائية لتصعد للتصفية علي مستوي المحافظة، وفي مركز كفر صقر شهد تكريم 56 مدرسة ابتدائية واعدادية بقطاعات المدينة والوحدات المحلية بأبوالشقوق والهجارسة وتم تسليم جميع الطلبة والطالبات شهادات تقدير بواقع 560 طالب وطالبة.

وفي محافظة الجيزة، واستمرارًا لجهود أمانة الحزب بالمحافظة دعمًا لأهالي المحافظة، أعلنت أمانة الشئون القانونية بالمحافظة دعمها للفئات الأكثر احتياجًا بالاستشارات القانونية المجانية فضلاً عن رفع الدعاوي القضائية للفئات المستحقة بدون أية رسوم، وذلك في الوقت الذي تواصلت فيه منافسات مسابقة أوائل الطلبة بكافة مراكز وأقسام المحافظة وسط سخونة تنافسية بين الطلاب مع دخول المسابقة مراحل الحسم.

وفي محافظة القليوبية، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في تنظيم مسابقة أوائل الطلبة بحي غرب شبرا الخيمة، للمرحلة الإعدادية، وتنافس 7 مدراس، وفازت مدرسة أسماء الإعدادية بنات، وفي مدينة العبور، تنافس 8 مدراس للمرحلة الاعدادية، وفازت مدرسة معاذ بن جبل بالمركز الاول ومدرسة السيدة عائشة في المركز الثاني.

وفي محافظة البحر الأحمر، نظمت أمانة الحزب بالمحافظة، مسابقة أوائل الطلبة، في مدينة حلايب، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، واسفرت النتائج عن فوز مدرسة محمد فريد الابتدائية بقرية أبو رماد بالمركز الأول، ومدرسة سعد زغلول الابتدائية بالمركز الثاني.

وفي محافظة الإسماعيلية، أجريت المنافسة النهائية بين أوائل الطلبة بمركز القنطرة غرب بين قطاع شمال وقطاع جنوب بمدرسة يسري الشعراوي الثانوية بنات بين مدارس المرحلة الثانوية العامة بمشاركة 3 مدراس ثانوية، وفي مركز فايد نظم احتفالية ختام مسابقة أوائل الطلبة وتوزيع جوائز مالية للمركز الأول والثاني من الحزب، وفي مركز ومدينة القصاصين الجديدة، شهدت منافسة بين 3 مدراس للمرحلة الثانوية العامة، وفازت مدرسة القصاصين الجديدة الثانوية.

وفي محافظة مطروح، تواصل كافة أمانات المراكز الثمانية للمحافظة جهودها في استقبال الاعداد المتزايدة من المواطنين يوميا بالمقرات المجهزة لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد ومساعدتهم في التسجيل وتلقي تطعيمات لقاح كورونا.

وفي محافظة الفيوم، واصلت جهود أمانة الحزب بالمحافظة، في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب وعلى رأسها مبادرة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا بالتعاون مع مديرية الشئون الصحيةحيث واصلت لليوم الحادي والأربعين، حملة التطعيم فعالياتها من خلال، تطعيم المواطنين وعمل نقاط تطعيم ثابتة ومتحركة لتسجيل المواطنين بالفيوم بموقع وزارة الصحة وتطعيمهم بلقاح فيروس كورونا بجميع مراكز المحافظة بالمحافظة، وفي الوقت الذي شهدت غالبية المراكز والأقسام ختام تصفيات المرحلة الابتدائية والإعدادية من مسابقة أوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ففي مركز يوسف الصديق، شهدت فعاليات نهائي دوري مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بمقر مدرسة السفير أحمد والى بمشاركة 4 مدارس للمرحلة الابتدائية بعدد 40 طالب و4 مدارس بالمرحلة الإعدادية بعدد 40 طالب، حيث اسفرت النتائج النهائية للمرحلة الإعدادية كالتالى: فوز مدرسة حنا حبيب الاعداديه بالمركز الأول على مستوى مركز يوسف الصديق للمرحلة الإعدادية تليها مدرسة عبدالحليم غيث ثم القرية الثانيه وتأتى مدرسة والى ميزار الاعدادية فى المركز والاخير وعلى مستوى المرحلة الابتدائية جاءت كالتالى: فوز مدرسة الامير حسن 1 بالحامولى بالمركز الاول تليها مدرسة الريان ثم وإلى ميزار وتأتى مدرسة قارون والى فى المركز الرابع والاخير ، وفي المرحلة الإعدادية بمركز طامية فازت مدرسة فتحى على أحمد الإعدادية بالمركز الأول على مستوى مركز طامية وكافة الوحدات القروية، كما واصلت حملة شتاء دافئ فعالياتها بأمانة حزب مستقبل وطن الفيوم قوافل توزيع الغطاء الشتوي من منزل الي منزل حيث تم التوزيع بقرية سنهور القبلية علي الأسر الٱكثر إحتياجاً لمكافحة برد الشتاء بجميع مراكز المحافظة.

وفي محافظة جنوب سيناء، أنهت أمانة مدينة أبو رديس بالحزب، المرحلة الأولي لمسابقة أوائل الطلبة، للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وسلمت شهادات التقدير والجوائز للطلاب الفائزين بالمركز الأول علي مستوي الإدارة التعليمية، حيث حصل علي المركز الأول في المرحلة الابتدائية مدرسة اللواء فريد عزت وهبه ومدرسة عمر بن عبد العزيز المركز الثاني، وعلي صعيد المرحلة الإعدادية فازت مدرسة أبو رديس الإعدادية بالمركز الأول ومدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بالمركز الثاني وفي المرحلة الثانوية حصدت مدرسة أبو رديس الثانوية المركز الأول.

وفي محافظة اسوان، واصلت أمانة مركز النوبة بالحزب، اليوم تصفيات المرحلة الابتدائية في مسابقة أوائل الطلبة، بإدارة نصر النوبة بين عدد 10 مدراس بقاعة مدرسة نصر النوبة التجريبية للغات، وفازت مدرسة جمال عبد الناصر بالمركز الأول، ومدرسة أبو سمبل شرق المركز الثاني، وتم توزيع الجوائز علي مستوي المجالس القروية بعدد 10 مدراس.

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.