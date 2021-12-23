/667940/حسام-حسن-يعلن-عن-قائمة-الاتحاد-لمواجهة-المصري-البورسعيدي

أعلن حسام حسن المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، عن قائمة لاعبيه لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز، بعدما تعادل في مباراته الأخيرة أمام فيوتشر بنتيجة 4/4، بعد تقدمه في أول اللقاء ليعود كتيبة على ماهر في النتيجة في لقاء مثير.

وجائت قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف و صبحى سليمان خط الدفاع: مروان النجار و مورو سليفو ومحمد السلام والسيد سالم وهشام صلاح وصبرى رحيل ونادر رمضان خط الوسط: مروان عطية وخالد الغندور وكريم ممدوح و حسام عاشور و فوزى الحناوى بنجامين وأحمد راشد وسعيدو سمبورى واحمد عادل ميسى وكريم الديب خط الهجوم: عادل نيمار و مابولولو وأحمد على

الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جمهوره لبرج العرب أمام المصري بالدوري

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرين برئاسة محمد مصلحي، على توفير بعض الأتوبيسات، قبل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي، الجمعة المقبلة، لنقل جمهور الثغر لملعب اللقاء والذي يحتضنه ستاد برج العرب.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي الجمعة المقبلة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصدر الاتحاد السكندري بيان رسمي، يؤكد فيه توفير أتوبيسات لنقل جمهور الثغر، لـ ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي تتحرك قبل المباراة بالجمهور الذي يمتلك Fane ID.

كما أكد الاتحاد في بيانه أن أوتيبيسات مجانية تنقل الجمهور من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد، وستتحرك الحافلات في الساعة الخامسة مساء.

نتيجة مباراة الاتحاد وسيراميكا

أنتهت مباراة الاتحاد السكندري أمام سيراميكا كليوباترا بالتعادل بنتيجة 4/4، على ملعب "الاسكندرية"، ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء ندية وإثارة كبيرة بين الفريقين، وأضاع كلاهما عدة فرص خطيرة، بجانب الأداء المميز الذي قدموه اللاعبين في الخط الهجومي بالفريقين، وإحراز أهداف رائعة.

وأحرز أهداف الاتحاد كلاً من محمد عبد السلام في الدقيقة 13، وكريم الديب هدفين في الدقائق 15 و33، ومابولولو سجل الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

بينما أحرز أهداف سيراميكا شادي حسين هدفين في الدقائق 14 و37، ومحمد إبراهيم في الدقيقة 67، وقبل نهاية اللقاء في الدقائق الأخيرة يتعادل إفانز منساه، ليعطي تتعادل صعب وهام لفريقه بعدما تأخر في العديد من مجريات اللقاء.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد الاتحاد السكندري للنقطة رقم 9 في المركز التاسع، وبنفس الرصيد يقع سيراميكا كليوباترا في المركز السابع.