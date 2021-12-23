السفير الأمريكى بالقاهرة يوجه رسالة للمصريين مع نهاية 2021 «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وقال كوهين: "مع اقتراب انتهاء عام 2021، أتمنى للمصريين سنة جديدة وسعيدة"، مضيفا أن عام 2022 سيكون عاما مميزا للولايات المتحدة ومصر، للاحتفال بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية.

وأكد أنه بعد مرور قرن من العلاقات الدبلوماسية، تظل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة قوية ونابضة بالحياة وتزداد نموا.

وأضاف أن هناك تطلع لتعميق العلاقات فى التجارة والاستثمار والمناخ والتعليم وكافة المجالات.