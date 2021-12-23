عاجل.. وصول الوفد الطبى المصرى إلى غزة وتواصل عمليات إعادة الإعمار

جدة - نرمين السيد - وأفادت منى عوكل أن الوفد الطبى المصرى سيقوم بإجراء عمليات جراحية بمستشفيات قطاع غزة، مشيرة إلى تواصل عمليات إعادة الإعمار فى القطاع. وكان أبو عمرو المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية أشاد بما بذلته وتبذله جمهورية مصر العربية من جهود وما حققته من إنجازات حتى الآن لمساعدة أبناء شعبنا فى قطاع غزة، مؤكدًا حرص الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية على تقديم كل دعم ممكن للأشقاء فى مصر من أجل إنجاح مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أكمل وجه.

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