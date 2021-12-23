الجيزة: غلق كلى لشارع القومية لمدة شهر بسبب أعمال الخط الثالث للمترو

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان اليوم، قالت المحافظة، إن ذلك جاء نتيجة تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة مترو القومية (الخط الثالث).

وأشارت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال، ستقوم بغلق كلى لشارع القومية العربية من الدائرى باتجاه ميدان البوهى فى المنطقة المحصورة بين شارعى المدينة المنورة والنصر لمدة 30 يوما تبدأ الجمعة 2021/12/24 وحتى السبت 2022/12/22، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى الساعة 5 صباحا.