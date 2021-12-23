”الرئاسي الليبي”: الاتفاق السياسي ”جسر أمان” للعبور إلى استحقاق انتخابي نزيه

وصف رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الخميس، الاتفاق السياسي في بلاده بأنه "جسر أمان" للعبور إلى استحقاق انتخابي نزيه لا عدول عنه.

وقال المنفي خلال كلمه متلفزة له، إن ليبيا ناضلت من أجل استقلال الإرادة السياسية والقرار السياسي لها، وفقا لما ذكرته شبكة "العربية".

وأضاف المنفي خلال كلمته، " لن نتهاون أو نستكين حتى نعيد التاريخ بإرادة ليبية موحدة وعهد جديد للدولة".

وأوضح المنفي أن المجلس الرئاسي الليبي عمل على تجنيب البلاد ويلات الحروب وتعزيز قيم الحوار والتسامح.

وتابع: "في أعناقنا أمانة هذا الشعبي الأبي، حياته وغذاؤه وأمنه وسيادته، وصون ميراثه في التاريخ".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس الثلاثاء، محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بقصر الاتحادية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، وكذلك السفير عبد المطلب إدريس، مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصـر الكامل لكل ما من شأنه أن يحقق المصلحة العليا للشقيقة ليبيا، ويفعل الإرادة الحرة لشعبها، ويحافظ على وحدة وسيادة اراضيها.