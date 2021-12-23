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رد مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق على شائعة وفاته التى تداولها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بنشر صورة عبر حسابه الشخصى "فيس بوك" خلال تواجده فى الجيم.
وتداول بعض روّاد السويشيال ميديا أنباء غير صحيحة حول وفاة مؤمن زكريا فما كان من الأخير إلا أن نشر صورة له في صالة الجيم يؤدي تدريبات يحاول من خلالها تجاوز المحنة المرضية التى يمر بها منذ فترة ، وطلب زكريا من جمهوره الدعاء له.
وكان مؤمن زكريا قد استخرج تأشيرة إنجلترا تمهيداً للسفر لاستكمال علاجه في لندن، بعد تلقيه توصية بوجود أحد الأطباء الكبار في العالم المعنيين بحالته هناك.
مؤمن
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤمن زكريا يرد على شائعة وفاته بصورة فى "الجيم" ويطلب من الجمهور الدعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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