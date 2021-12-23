منتدى الدوريات يبلغ فيفا وكاف رفضه انضمام المحترفين لأمم أفريقيا قبل 3 يناير

أرسل منتدى الدوريات العالمية خطابين إلى الاتحادين الدولي لكرة القدم "فيفا" ونظيره الإفريقي "كاف" يبلغهما رفضه انضمام اللاعبين المحترفين في الدوريات الأوروبية والعالمية قبل الثالث من يناير المقبل للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون في الفترة من 9 يناير وحتى السادس من فبراير المقبل.

وأفادت الرسالة بأن الأندية لن تفرج عن اللاعبين في كأس الأمم الأفريقية حتى 3 يناير، وجاء مفادها: "سنعتبر أيضا أن أي عقوبة يفرضها فيفا ستعتبر مسيئة وباطلة".

وشدد الخطاب على أن الأندية التي تخوض مباريات خلال الفترة الحالية لن يتم الإفراج عن لاعبييها حتى 3 يناير، وكان فيفا قد اشترط أن يكون 27 ديسمبر موعد انضمام اللاعبين إلى منتخبات بلدانهم.

ويتكون منتدي الدوريات العالمية من 41 اتحاداً ويعقد اجتماعاته منذ عام 2015 وحتى الآن بفيفا سنوياً.

خطاب منتدى الدوريات العالمية

خطاب منتدى الدوريات العالمية

في سياق متصل، أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" عدم السماح لأي شخص سيشارك في فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية الدخول إلى الملاعب التي تستضيف المباريات دون الخضوع إلى اختبار "بي سي ار" لحماية الجماهير التى ستحضر فعاليات المسابقة القارية.