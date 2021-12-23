/667946/النيابة-تأمر-بحبس-مؤسس-حملة-تنظيف-المقابر-15-يوم-في-سوهاج

قررت نيابة سوهاج مساء اليوم حبس مؤسس حملة تنظيف المقابر في سوهاج 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بالنصب والاستيلاء علي اموال المواطنين بمحافظة سوهاج عن طريق ايهامهم بفك السحر و الشعوذة.

سبق والقت قوات الامن في سوهاج القبض على المدعو سابق الذكر نتيجة السحر والشعوذة والاستيلاء على اموال المواطنين، والعبث في المقابر، بحجة استخراج الاسحار والاعمال، وعثر بحوزته على كتب تفيد السحر ومنها ما هو طلاسم وهاتف علية ما يفيد مزاولة السحر والشعوذة.

وقد واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتهمين بالدجل والشعوذة، عبر تشكيل فريق بحث لتحديد ومتابعة القائمين على تلك الأنشطة، ومن خلال جمع المعلومات والاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد أماكنهم والوقوف على نشاطهم الإجرامي ويقومون به علي شبكات التواصل الاجتماعي من دعاية لأنفسهم وترويج لنشاطهم.

وقامت وزارة الداخلية بتوجيه حملات مُكبرة استهدفت بعض المتهمين بمقرات مزاولة نشاطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريات أمن، الجيرة، والغربية، و الشرقية، و سوهاج، وأسفرت الجهود عن ضبط 4 متهمين حال تواجدهم بمقرات مزاولة أنشطتهم في مجال الدجل والشعوذة والاستيلاء على أموال المواطنين.

القبض على تجار مخدرات بسوهاج

أمر المستشار علاء السيد رئيس نيابة مركز طهطا و المستشار احمد صلاح مدير نيابة مركز طهطا، حبس متهمان، ٤ ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالإتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجهما لكمية من مخدر الشابو و الهيروين القاتل و الحشيش على عملائهما المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة، وامرت النيابة بأرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيمائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.بداية الواقعة.

كان اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء محمد زين مدير ادارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج بقيام تاجران بترويج المخدرات وحيازتهم لها.

عقب تقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رأفت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات و الرائد أحمد سلام وكيل القسم، والرائد موسى القاضي رئيس مباحث طهطا، والرائد محمد دياب معاون المركز، قامت حملة لضبط مروجي المخدرات .

اسفر ذلك عن ضبط تاجر المخدرات" السيد. خ " ٤7 عام، عامل، و" عمر. خ" ٣4عام، عاطل و مقيمان فى قرية الصوامعة غرب مركز طهطا سوهاج يقومان بالإتجار بالمخدرات و ضبط بحوزتهما كمية لمخدر الشابو تزن ١٥٠٠ جرام" كيلو و نصف" تقريبا و عدد ٥١ تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن ١٥٠ جرام تقريبا، طربة " فرش "و ١٥ قطعة لمخدر الحشيش وزن ١٥٠ جرام، و٢ هاتفين محمول شخصي .

تم التحفظ على المتهمان و المضبوطات و تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٥٧ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز طهطا سوهاج.