/667949/ميدو-كسبت-كأس-مصر-مع-الزمالك-2014-بقانون-الجذب

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن أهمية الطبيب النفسي في الرياضة المصرية وفي كرة القدم بالأخص.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية على قناة المحور ببرنامج "الريمونتادا": "هناك بعض اللاعبين اصحاب الامكانيات المميزة يخشون خوض المباريات الكبيرة رغم امكانياتهم، وهم بحاجة الى طبيب نفسي رياضي”.

وأضاف: "يجب الاهتمام بملف الطبيب النفسي الرياضي في أندية الكرة المصرية، هناك بعض اللاعبين تحتاج الى طبيب نفسي رياضي من اجل مساعدتهم معنويا لنسيان الإصابات مثل محمود متولي ومحمد محمود".

وأكمل: "متلاقيش حد في جمهور الاهلي متعصب في آخر 5 دقايق والفريق متعثر، جماهير الاهلي تنتظر الهدف حتى صافرة الحكم".

وأختتم قائلاً: "لما كسبت كأس مصر مع الزمالك وانا المدير الفني عام 2014، كانت المباراة في الدقائق الأخيرة وتعادل أمام سموحة، وشاهدت أحد أفراد الجهاز الفني يتحدث معي ويقول لي اكتب مين هيشوط ركلات جزاء، ولإن أنا مؤمن بقانون الجذب رديت وقولتله مش هنلعب ضربات جزاء وهنسجل دلوقتي وفعلا كسبنا في اخر دقيقة ".

قائمة الزمالك لمواجهة غزل المحلة.. عودة الونش والجزيري

أعلن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة غزل المحلة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري المصري الممتاز.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي محمود الونش وأحمد فتوح وسيف الدين الجزيري، بعد غيابهم عن لقاء المقاولون العرب السابق لحصولهم على راحة من جانب كارتيرون، بينما شهدت القائمة غياب مهاجم الفريق عمر السعيد بعد لعبه اللقاء السابق.

وجائت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الغني وحمزة المثلوثي وحازم إمام وإحمد فتوح وعبدالله جمعة.

خط الوسط: إمام عاشور ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا وإسلام جابر وحمدي علاء وأحمد سيد زيزو ومحمد أوناجم ومصطفى فتحي وأشرف بن شرقي ورزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

أعتذر فريق بازل السويسري عن المشاركة في معسكر الإمارات الذي يضم الزمالك وأندرلخت البلجيكي والشارقة الإمارتي.

بالإضافة إلى قرار مسئولوا نادي أندرلخت بلعب مباريات المعسكر بفريق الناشئين، ليصبح الفرق الماشركة بكامل نجومها هم الزمالك والشارقة.