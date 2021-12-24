الجيزة: غلق كلى لشارع غرب سوميد لأعمال جسات القطاع السريع

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى تنفيذ أعمال مشروع القطار السريع خط "العلمين – السخنة"، وقيام الشركة المنفذة بتنفيذ أعمال الجسات الاستكشافية والجسات الميكانيكية والقواعد الخرسانية الخاصة بمسار المشروع بنطاق مدينة 6 أكتوبر "طريق غرب سوميد"، والذى يربط بين طريق الواحات وطريق امتداد محور 26 يوليو.





وأوضحت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، ستقوم بتنفيذ غلق كلى لشارع غرب سوميد فى الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، بداية من تقاطعه مع شارع سميرة موسى حتى تقاطعه مع شارع النباتات، وكذا غلق لشارع غرب سوميد فى الاتجاهين بداية من تقاطعه مع شارع النباتات حتى تقاطعه مع طريق امتداد محور 26 يوليو، اعتبارا من الساعة 1 صباح الجمعة الموافق 24/12/2021 وحتى انتهاء الأعمال.

وتيسيرا للحركة المروية تم إجراء التحويلات الآتية:

- تحويل حركة سير المركبات بشارع غرب سوميد فى الاتجاه المؤدى لمحور 26 يوليو تحديدا فى المنطقة المحصورة من تقاطع شارع غرب سوميد مع شارع سميرة موسى وحتى تقاطعه مع شارع النباتات إلى اتجاهين "السير يسارا بشارع النباتات حتى تقاطعه مع شارع غرب سوميد"، و"السير يمينا بشارع غرب سوميد فى الإتجاه المؤدى إلى طريق الواحات بعد تحويله اتجاهين".

- حركة المركبات القادمة من طريق امتداد محور 26 يوليو وترغب فى السير باتجاه طريق الواحات يتم السير يمينا إتجاه شارع النخيل حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- حركة المركبات القادمة من طريق الواحات بشارع غرب سوميد وترغب بالسير إتجاه طريق امتداد محور 26 يوليو، يتم السير بشارع غرب سوميد حتى تقاطعه مع شارع النباتات.

- (موقع الغلق الكلى) السير يسارا بشارع النباتات ثم الدخول يمينا بشارع النخيل ثم استكمال السير وصولا حتى طريق امتداد محور 26 يوليو.

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة مسؤولى الإدارة العامة لمرور الجيزة، باتخاذ ما يلزم نحو تيسير حركة المارة والمركبات بمحيط الأعمال خلال مدة تنفيذ الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بنشر الفرق المرورية ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للاتجاهات الجديدة.

وأهابت محافظة الجيزة بالسادة المواطنين من قائدى المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لمنع التكدسات.