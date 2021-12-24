جمارك الصادرات الجوية تحبط تهريب مجموعة من القطع الأثرية

جدة - نرمين السيد - ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع المصدرة بجمرك مصر للطيران برئاسة محمد السيد مدير الجمرك اشتبهت شيماء شعراوى مأمور الحركة فى مشمول البوليصة رقم 22915184562 بيان جمركى رقم 70918 لسنة 2021 ومشموله طبقا للمستندات المقدمة عبارة عن 9 طرود بوزن إجمالى 350 كيلو أنتيكات مصدرة إلى الكويت.

وتم تشكيل لجنة برئاسة السيد عبد القادر ولبيب شوقى ومحمد حامد ومحمود عبد الرحمن وأيمن صلاح للمعاينة الفعلية فتبين وجود عدد 4 شبابيك من النحاس ذات إطار حديدى مغلفة بالشرائط النحاسية مختلفة المقاسات بها زخارف نباتية ومجموعة من الأوانى الزجاجية بها تلبيسة وغطاء ومقبض من المعدن وبرواز خشبي قديم عليه زخارف وتم الشك فى أثريتهم.

وبالعرض على الإدارة المركزية للوحدات الأثرية أفادت بأن هذه الأصناف مخالفة للقرار الجمهورى رقم 114 لسنة 1973 والذى ينص على منع استيراد وتصدير وتداول الممتلكات الثقافية والتاريخية.

قررت هالة محمود رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط رقم 5 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.