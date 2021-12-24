وزير الزراعة يبحث مع السفير المجرى عددا من الملفات المشتركة (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال استقبال وزير الزراعة للسفير المجرى بالقاهرة، مساء أمس الخميس.

وبحث وزير الزراعة مع سفير المجر نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر فى الفترة من 30 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة 2021، وعقد لقاءات ثنائية مع ممثلى الحكومة والقطاع الخاص المجرى.

وأكد القصير أننا اتخذنا خطوات جدية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه مع الجانب المجرى وخصوصًا فى مجال التقاوى والبذور، والإنتاج الحيوانى والمياه، وهناك توجه سياسى نحو تعزيز "العلاقات المصرية - المجرية" وخصوصًا فى مجال الزراعة والمياه.



من ناحيته، أكد السفير المجرى على أن التنسيق فى هذا الشأن سيكون على أعلى مستوى لضمان تحقيق تعاون مثمر بين الجانبين والاستفادة بالخبرات الفنية فى قطاع الزراعة فى البلدين، حضر اللقاء الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وبعض أعضاء السفارة المجرية بالقاهرة.

الجدير بالذكر أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد قام بزيارة مؤخرا لدولة المجر حضر خلالها فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة 2021، وعقد لقاءات ثنائية مع المسؤولين هناك لبحث سبل التعاون بين البلدين فى مختلف الأنشطة الزراعية.