الأرصاد تكشف خريطة تساقط الأمطار غدا (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد أن طقس الجمعة، سيكون معتدل نهارا على الأنحاء كافة، شديد البرودة ليلا كما تظهر الشبورة المائية صباحًا خصوصًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة؛ كما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تكون الشبورة المائية على العديد من الطرق المتجهة إلى القاهرة وشمال الصعيد، ومحافظات القناة، ووسط سيناء، والسواحل الشمالية، وكذلك الإسكندرية.

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