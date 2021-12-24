أنغام تكشف عن انتمائها الكروى مع "أبلة فاهيتا" ليلة رأس السنة

تحل النجمة الكبيرة أنغام ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، فى سهرة تعرض ليلة رأس السنة على شاشة قناة on .
وتظهر أنغام خلال الحلقة بصحبة نجليها عمر وعبد الرحمن، وتكشف عن علاقتها بالمطبخ، وأبرز الأكلات، والأطباق التى تجيد تحضيرها، وعشقها للكشرى الذى تعده والدتها، كما كشفت أيضا فى حوارها مع أبلة فاهيتا عن تشجيعها للنادى الأهلى، وعن حرصها عن متابعة كل مباراياته، وكذلك مبارايات المنتخب القومي.
وكانت آخر أعمال أنغام الغنائية "هتشتاقوا"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.
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