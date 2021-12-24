إنفوجراف- الزراعة.. قاطرة التنمية فى بورسعيد

جدة - نرمين السيد - وأشار الانفوجراف إلى أن محافظة بورسعيد تعتبر من أهم محافظات جمهورية مصر العربية، حيث تقع فى شمال البلاد على ساحل البحر المتوسط، وتضم أيضا مدينة بورفؤاد التى تمثل الشطر الآسيوى لهذه المحافظة الأفروأسيوية، وتبلغ مساحتها الكلية للمحافظة حوالى 1351 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالى 800 ألف نسمة.

وأوضح الانفوجراف أن التنمية الزراعية، تعد محورا أساسيا من محاور التنمية الشاملة بالمحافظة، حيث تبلغ اجمالى المساحة المنزرعة بها حوالى: 135 ألف فدان إجمالى بنسبة 42% من إجمالى المساحة الكلية للمحافظة، ويبلغ عدد الحائزين بها 4120 حائز.

وتمثلت أبرز معلومات الإنفوجراف فى التالى:

أولا: الإنتاج النباتى فى بورسعيد:

أبرز المحاصيل الشتوية: "بنجر السكر - القمح – الشعير- البرسيم - الفول البلدى".

أبرز المحاصيل الصيفية المنزرعة: " الأرز – القطن – الذرة".

محاصيل الخضر: "الكوسة – الجزر – الطماطم – البصل – البطاطس – الكنتالوب – اللوبيا – الباذنجان".

محاصيل الفاكهة: "الموالح – المانجو – العنب – التفاح -الرمان -الجوافة".

100% نسبة اكتفاء ذاتى من محصول الأرز.

86% نسبة اكتفاء ذاتى من محصول القمح.

ثانيا: الإنتاج الحيوانى:

52013 رأس ماشية إجمالى الثروة الحيوانية بالمحافظة

- 24 مزرعة حلاب

- 42 مزرعة تسمين

- 6 مزارع أغنام وماعز وإبل

63698 طن سنويا إجمالى الطاقة الإنتاجية من الألبان

3712،5 طن سنويا إجمالى الطاقة الإنتاجية من اللحوم.

ثالثا: الإنتاج الداجنى:

- 42 مزرعة إنتاج داجنى

- 504150 طائر إجمالى الطاقة الفعلية للمزارع

- 11859525 بيض/كتكوت..إجمالى الطاقة الإنتاجية من البيض والكتاكيت

رابعا: الثروة السمكية فى بورسعيد

- 179 مزرعة سمكية على مساحة 2450 فدان غرب بورسعيد

- مزرعة نموذجية بحرية فى جنوب الرسوة

- مزارع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية:

19 ألف فدان فى شرق بورسعيد

1.7 فدان غرب بورسعيد

أهم الأسماك:

- اللوت ـ الدنيس ـ الجمبرى ـ القاروص

- أسماك العائلة البورية.

كما يتمثل القطاع الزراعى فى بورسعيد فى التالى:

- 3 مراكز إرشادية

- 2 محطة للبحوث الزراعية

- 3 محطة زراعة آلية

- 49 جمعية زراعية ونوعية فى مجالات الإنتاج الزراعى

كما تعد محافظة بورسعيد أول محافظة تم إطلاق مشروع كارت الفلاح بالمحافظة.

وتشمل محافظة بورسعيد عددا من المشروعات التنموية العملاقة

- منطقة مجمعة لتربية الماشية على مساحة 350 فدان تضم 1200 حظيرة ماشية جارى الإنتهاء منها بشرق الطريق الدائرى.

- محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعد أكبر محطة لمعالجة المياه ثلاثية فى العالم بطاقة إنتاجية 5.6 متر مكعب يوميا.