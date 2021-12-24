الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار

جدة - نرمين السيد -

الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطاروأكدت الأرصاد أنه يسود نهارا، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه يسود ليلا، طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الشبورة المائية

وتوقع الخبراء وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار

وكشفت الأرصاد عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 19 11

الإسكندرية 19 11

وادي النطرون 19 11

طنطا 19 11

شبين الكوم 19 11

دمنهور 19 11

بلطيم 19 11

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 16 05

بورسعيد 19 11

دمياط 19 11

الزقازيق 18 10

المنصورة 19 10

الإسماعيلية 20 11

السويس 20 11

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 17 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 19 13

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 23 15

مرسى علم 23 15

الفيوم 19 08

بني سويف 19 08

المنيا 20 09

أسيوط 20 08

سوهاج 21 09

قنا 22 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 09

إدفو 23 09

أبو سمبل 21 10

الوادي الجديد 20 09

حلايب 24 16

الشلاتين 26 15