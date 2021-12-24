موعد انقطاع المياه عن 3 أحياء كبرى بالجيزة اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم انقطاع المياه، مساء اليوم الجمعة، عن 3 أحياء كبرى فى المحافظة، نظرا لـ قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض.





وكشفت المحافظة، فى بيان لها، أنه سيتم انقطاع المياه عن أحياء "الوراق وشمال الجيزة والعجوزة"، لمدة 6 ساعات، لاستكمال أعمال إعادة تأهيل قوطع الجهد المتوسط والمنخفض.

وأكدت محافظة الجيزة، أن انقطاع المياه سيكون اعتبارا من الساعة الـ 12 من ليل الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد السبت.

انقطاع المياه فى الجيزة

من جانبه، شدد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالالتزام بالجدول الزمنى المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رؤساء الأحياء المعنية بالمتابعة الميدانية وإزالة كل المعوقات.

وأهابت الجيزة بالمواطنين ومسؤولى المنشآت العامة والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة انقطاع المياه، لافتة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ 125 لتلبية احتياجتهم فورا.