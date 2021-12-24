5 أطعمة لا تتناولها على الريق..احذر من القهوة

/667860/5-أطعمة-لا-تتناولها-على-الريقاحذر-من-القهوة

يؤدي تناول بعض المشروبات والأطعمة في الصباح الباكر وعلى معدة فارغة إلى الكثير من الاضطرابات والشعور بالآلام، ولذلك يُنصح بتجنب تناول تلك الأطعمه على الريق لأنها قد تسبب أضرارا للجسم خاصة المعدة.

ويقدم موقع دوت الخليج الإخباري أهم الأطعمة والمشروبات التي لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة، والتي قد تسبب في أضرار للجسم وبالتحديد المعدة.

خبيرة التغذية توضح

وأكدت الدكتورة أناستاسيا تاراسكو، خبيرة التغذية الروسية، وأخصائية الغدد الصماء، أن تناول الشاي والقهوة واللحوم والحلويات على الريق مضر بالصحة، حيث أن شرب الشاي والقهوة صباحا على الريق من دون أي شيء معها يهيج الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء ولا يمنح الجسم أي طاقة.

أطعمة لاتتناولها على الريق

1- القهوة:

يعتبر شرب القهوة على الريق من أبرز الممارسات الشائعة لدى البعض وهو ما قد يؤدي إلى الحموضة، كما يسبب التهابات للمعدة عند بعض

2- الشاي الأخضر:

شرب الشاي الأخضر على الريق يؤدي إلى امتصاص الحديد في الجسم، ما يتسبب في متلازمة القولون العصبي.

3- اللحوم:

تعد اللحوم الدهنية من الأطعمة صعبة الهضم، ودائما ما يشعر الشخص بالنعاس بعد تناولها وتنخفض قدرته على العمل، كما أنها تعمل على زيادة عمل الجسم في تكسير البروتينات، مما يؤدي إل ضيق في المعدة.

4- الحلويات والمعجنات:

لا ينصح بتناولها، حيث أنها تحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات سهلة الهضم، والتي يمتصها الجسم بسرعة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، وبالتالي يشعر الشخص بالجوع بعد مضي فترة قصيرة على تناول وجبة الفطور.

5- المشروبات الغازية:

بشكل عام، تعتبر المشروبات الغازية ضارة بالصحة بصرف النظر عن وقت تناولها، ولكن عند تناولها على معدة فارغة تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية المختلفة كتقلصات المعدة والغثيان.