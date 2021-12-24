الأوقاف تفتتح هذا العدد من المساجد اليوم

جدة - نرمين السيد - وكشفت الأوقاف عن افتتاح 16 مسجدًا آخرين، منها 14 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدين صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1 يوليو الماضى، وحتى تاريخه 428 مسجدًا، منها 371 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا و57 مسجدًا صيانة وترميمًا.

موضوع خطبة الجمعة اليوم

كشفت وزارة الأوقاف عن موضوع خطبة الجمعة اليوم فى جميع مساجد مدن وقرى مصر.

وخصصت الأوقاف موضوع "صفات المؤمنين فى القرآن الكريم"، ليكون محور حديث أئمة المساجد اليوم، لتعريف المسلمين بأهم الصفات التى يحبها الله تعالى ويرضاها، وحثهم على أهمية التمسك بها وتطبيقها فى حياتهم العملية.

ونشرت الوزارة نص الخطبة عبر موقعها الالكترونى، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

العيد القومى لمحافظة بورسعيد

ومن جانبه، يشارك الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، محافظة بور سعيد فى الاحتفال بعيدها القومى.

ويلتقى وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بالمحافظة الباسلة، بحضور عادل الغضبان، محافظ بور سعيد بديوان عام المحافظة، فى إطار التواصل بين وزير الأوقاف والعاملين بالوزارة.