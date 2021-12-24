موجز دوت الخليج: انقطاع المياه عن 3 أحياء بالجيزة.. وبهاء سلطان «حر»

جدة - نرمين السيد - موجز دوت الخليج: انقطاع المياه عن 3 أحياء بالجيزة.. وانتهاء الخلاف بين محروس وبهاء سلطان

أعلنت محافظة الجيزة أنه سيتم انقطاع المياه، مساء اليوم الجمعة، عن 3 أحياء كبرى فى المحافظة، نظرا لـ قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتنفيذ أعمال الصيانة بمحطة مياه إمبابة ومنها إعادة تأهيل قواطع الجهد المتوسط والمنخفض. أسعار الخضروات والفواكه اليوم فى سوق العبور موعد انقطاع المياه عن 3 أحياء كبرى بالجيزة اليوم الطقس اليوم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار إصابة عشرات الفلسطينيين بـ رصاص الاحتلال الإسرائيلى فى نابلس متحور أوميكرون فى ألمانيا.. ارتفاع الإصابات إلى رقم مخيف إصابة رئيس جمهورية الجبل الأسود بـ فيروس كورونا الفلبين.. حصيلة ضحايا إعصار راى تتجاوز الـ 300 ألف آخر تطورات الحالة الصحية لـ أسطورة الكرة البرازيلية بيليه (صورة) تقارير تركية تكشف موقف جالاتا سراى النهائى من التعاقد مع مصطفى محمد استضافة مصر كأس العالم 2030.. وزير الرياضة يكشف عن إجراء مهم (فيديو) إصابة عمرو السولية.. شوبير يكشف موقف قائد المنتخب من أمم إفريقيا (فيديو) ترتيب هدافى الدوريات الخمس الكبرى.. اعرف مركز محمد صلاح زغرودة صاحبة السعادة تنهى الخلاف بين نصر محروس وبهاء سلطان (فيديو وصور) عيد ميلاد غادة عادل.. مجدى الهوارى يهنئ طليقته وأم أولاده برسالة حب (صور) حوادث الطرق.. إصابة 4 أشخاص فى تصادم بـ كفر الشيخ (أسماء المصابين) جمال بشرتك.. منتج زيت يجعلك أكثر حيوية هاتف سامسونج الجديد Galaxy S22 Ultra.. جودة فائقة ومواصفات مذهلة الأمير هارى وميجان ماركل ينشران أول صورة لـ ابنتهما ليلى

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