/667956/8-أفلام-من-مهرجان-القاهرة-السينمائي-ضمن-ترشيحات-الأوسكار-والجولدن-جلوب-لعام-2022

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن اختيار عدد من الأفلام التي شاركت ضمن دورته الـ43، التي أقيمت مؤخرا للقائمة القصيرة لجوائز الأوسكار وترشيحات الجولدن جلوب، لعام 2022.

دوت الخليج يرصد الأفلام المعروضة في مهرجان القاهرة و مرشحة لجوائز الأوسكار وجولدن جلوب.

قائمة الأفلام القصيرة لجوائز الأوسكار

اشتملت القائمة القصيرة لجوائز الأوسكار الـ 94 لعام 2022، التي أعلنتها أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، عى 7 أفلام عُرضت في المهرجان مرشحة في 5 فئات وهي:

(1) أفضل فيلم تسجيلي

فيلم «صعود – Ascension»

إخراج: جيسكا كينجدون | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة.

(2) أفضل فيلم دولي

فيلم «لونانا: ثور داخل الفصل- LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM»

إخراج: باو تشوينينغ دورجي | إنتاج: بوتان | عرض ضمن المسابقة الدولية «الدورة 41».

فيلم «قودي سيارتي- Drive My Car»

إخراج: ريوسوكي هاماجوتشي | إنتاج: اليابان | عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة

فيلم «خلية النحل – Hive»

إخراج: بليرتا باشولي | إنتاج: كوسوفو، سويسرا، ألبانيا، جمهورية مقدونيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة

فيلم «صلاة من أجل المسلوبين- Prayers for the Stolen»

إخراج: تاتيانا هيزو | إنتاج: المكسيك، ألمانيا، البرازيل | عرض لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المسابقة الدولية.

(3) أفضل مكياج وتصفيف شعر

فيلم «بيت جوتشي- House of Gucci»

إخراج: ريدلي سكوت | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في الشرق الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

(4) أفضل موسيقى

فيلم «الملك ريتشارد – King Richard»

إخراج: رينالدو ماركوس جرين | إنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية | عرض لأول مرة في مصر ضمن القسم الرسمي خارج المسابقة.

(5) أفضل أغنية أصلية

أغنية «Be Alive» من فيلم «الملك ريتشارد – King Richard»

فيما تضمنت الترشيحات الخاصة بالدورة الـ 79 للجولدن جلوب، والمقرر إقامتها في يناير المقبل، 4 أفلام عرضت في المهرجان مرشحة في 7 فئات كالآتي:*

(1) أفضل فيلم- دراما

فيلم «الملك ريتشارد – King Richard»

(2) أفضل ممثل في فيلم درامي

ويل سميث- Will Smith عن فيلم «الملك ريتشارد – King Richard»

(3) أفضل ممثلة في فيلم درامي

ليدي جاجا- Lady Gaga عن فيلم «بيت جوتشي- House of Gucci»

(4) أفضل ممثلة مساعدة

أونجانو إيلز- Aunjanue Ellis عن فيلم «الملك ريتشارد – King Richard»

(5) أفضل أغنية

أغنية «Be Alive» من فيلم «الملك ريتشارد – King Richard»

(6) أفضل فيلم رسوم متحركة

فيلم «ابني ماد- My Sunny Maad»

إخراج: ميكايلا بافلاتوفا | إنتاج: جمهورية التشيك، فرنسا، سلوفاكيا | عرض لأول مرة في الدول العربية وشمال أفريقيا ضمن قسم العروض الخاصة

(7) أفضل فيلم أجنبي

فيلم «قودي سيارتي- Drive My Car»

نبذة عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بدأ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي فعالياته بعد حرب أكتوبر بثلاث سنوات، وبالتحديد في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة سبع سنوات حتى عام 1983، ثم شكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة ضمت أعضاء الجمعية واتحاد نقابات الفنانين للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب والعملاق سعد الدين وهبة، حيث احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية.

وأورد تقرير الاتحاد الدولي لجمعيات المنتجين السينمائيين عام 1990 أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، فجاء مهرجان القاهرة السينمائي في المركز الثاني بعد مهرجان لندن السينمائي، بينما جاء مهرجان ستوكهولم في المركز الثالث