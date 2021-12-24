اجتماعات ولقاءات.. الحصاد الأسبوعى لوزارة الزراعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وسلط الانفوجراف الضوء على اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية – اللبنانية المشتركة، والتى عقدت بديوان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، برئاسة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونظيره اللبنانى عباس الحاج حسن وزير الزراعة بجمهورية لبنان، وبحضور وفد رفيع المستوى من الوزارتين، والتى استضافتها مصر خلال الفترة من 19 إلى 23 ديسمبر الجارى، فضلا عن زيارة وزير الزراعة اللبنانى، لمعامل مشروع مكافحة العفن البنى فى البطاطس، إذ اطلع على الطرق الحديثة التى يتبعها المشروع لفحص تقاوى البطاطس وبطاطس المائدة لضمان خلوها من البكتريا المسببة لمرض العفن البنى فى البطاطس.

وخلال هذا الأسبوع استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، "اندراش كوفاكش" سفير المجر بالقاهرة، حيث بحث معه نتائج زيارته الأخيرة لدولة المجر فى الفترة من 30 نوفمبر الى 3 ديسمبر لحضور فعاليات قمة كوكب بودابست للتنمية المستدامة 2021، كما استقبل ايضا "بوجدان ايجيتش" سكرتير الدولة (نائب وزير الزراعة) الصربى وبحث معه آفاق التعاون الزراعى بين البلدين بحضور بعض قيادات وزارة الزراعة وأعضاء السفارة الصربية بالقاهرة.

وعقد وزير الزراعة، اجتماعا مع خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وقيادات الوزارة والمحافظة؛ لدفع عجلة التنمية الزراعية فى محافظة جنوب سيناء، كما قام بجولة مفاجئة، على الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع استصلاح الأراضى، والإدارة المركزية لشؤون مديريات الزراعة؛ للاطمئنان على سير العمل فى هذه القطاعات.

وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرا صحفيا بمقر وزراة التموين، بحضور النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بالبرلمان، واللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة بالنواب، إذ تم الإعلان عن زيادة علاوة تكلفة طن البنجر بمقدار 75 جنيها وزيادة علاوة القصب بمقدار 90 جنيها، كما كلف الوزير وفدا من البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، لتفقد حقول المشاهدة لزراعة أصناف الطماطم والفلفل والخيار فى محافظة سوهاج والمنتجة بمعرفة الشركة الهندية الأردنية.

ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، انفوجراف بعنوان "2021 عام الإنجازات فى قطاع الزراعة"، استعرض خلاله أهم ما تم انجازه بهذا القطاع، كما قام وفد بيطرى من وزارة الزراعة بزيارة دولة جنوب السودان لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والإنتاجية للثروة الحيوانية هناك.

وكرمت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، قناة مصر الزراعية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، نظرا لدورها البارز والهام، فى نشر الوعى وتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين والمربيين، كما كرمت المنظمة أيضا مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لدوره البارز فى إلقاء الضوء على أنشطة القطاع الزراعى المختلفة، بالوسائل الإعلامية المتطورة.

كما اجتمعت اللجنة التوجيهية للدورة السادسة والعشرين للجنة الغابات فى منظمة الأغذية والزراعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس هيئة الغابات والمراعى فى الشرق الأدنى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وكذلك رؤساء الهيئات.

وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحصين أكثر من 6 ملايين جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع خلال الحملة القومية للتحصين والتى بدأت من 16 نوفمبر 2021، كما نفذ المعمل المركزى لأبحاث وتطوير نخيل البلح يوم حقلى فى مدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، لمكافحة سوسة النخيل، ونفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوى الحالى، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة.

كما استقبل المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية، عباس حسن الحاج وزير الزراعة اللبنانى، للتعرف على اقسام المعمل، والأدوار التى يقوم بها للرقابة على الأغذية، كما استقبل المعمل 35 طالبا من طلاب كلية الزراعة بجامعة أسيوط، وذلك استمرارا لدور المعمل فى تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل، كما بلغ اجمالى الشهادات التى أصدرها المعمل، بنتائج تحليل العينات التى تم استلامها من العملاء هذا الاسبوع حوالى 6500 شهادة.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة فى أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة فى كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعى، بالمحافظات المختلفة.