«الرؤية والإنجاز.. مصر تنطلق» يوثق المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ووفقا لما تضمنه الكتاب فإن مشروع (حياة كريمة) لتطوير قرى الريف المصرى هو مشروع مصرى 100% بالأيادى العاملة به والمواد المستخدمة فيه، حيث أنه لأول مرة على مستوى العمل العام، تجتمع أكثر من 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدنى بالتعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ هذا المشروع.
ويقدم هذا المشروع خدمات تقدم لأول مرة بالقرى الأكثر احتياجًا وتشمل شبكات الغاز الطبيعى، وشبكات الاتصالات والألياف الضوئية، وخدمات الإنترنت فائق السرعة، والمجمعات الزراعية والمجمعات الخدمية المتقدمة للمصالح الحكومية.
واستعرض الكتاب الإشادات الدولية والعالمية بالمبادرة الرئاسية، حيث تم إدراج مشروع (حياة كريمة) وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمنصة أفضل الممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة ضمن أفضل المشروعات والممارسات التى تحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كما أشادت وحدة التنمية المستدامة بمنظمة الأمم المتحدة بمبادرة (حياة كريمة) لمساهمتها فى التخفيف من الآثار السلبية لأزمة فيروس كورونا من خلال تحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، بجانب توفير العديد من فرص العمل.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وقع على أول نسخة من كتاب يوثق كل الإنجازات التى تمت بجميع ربوع مصر، ويضم كل المشروعات التنموية خلال السنوات السبع الماضية، وذلك خلال افتتاحه مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.
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