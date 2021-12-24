أهم مباريات اليوم الجمعة.. منافسات قوية بالدوري المصري

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يشهد اليوم الجمعة على العديد من المباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء تأتي بالجولة التاسعة من منافسات البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح النادي الأهلي أول أمس الأربعاء من تحقيق بطولة السوبر الإفريقي للمرة الثانية على التوالي والثالثة للفرق المصرية، بعد تحقيق الفوز على الرجاء المغربي بركلات الترجيح بـ 6 مقابل 5 أهداف.

مباريات الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، الساعة الثالثة مساء.

فاركو والشرقية للدخان، الساعة الخامسة والنصف مساء.

المصري والاتحاد السكندري، الساعة الثامنة مساء.

وكشف عامر حسين عن تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى، على أن ستلعب المباراة بعد انتهاء بطولة كأس أمم أفريقيا وعودة منتخب مصر من الكاميرون.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر سيدخل في معسكر مغلق يوم 1 يناير استعداداً، لكأس الأمم تحت قياة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش.

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر عن القائمة المبدئية للفراعنة استعدادا لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود

نتيجة مباراة الأهلي ضد الرجاء

حقق الأهلي لقب السوبر الأفريقي على حساب نادي الرجاء المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية بعدما أنتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1/1.

وبعد تتويج الأهلي بالسوبر دخل المدرب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني التاريخ بتحقيقه أرقام مميز مع النادي الأهلي على مستوى القارة الأفريقية.