/667959/أمطار-عشوائية-الأرصاد-تكشف-عن-حالة-طقس-الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم الجمعة، عن حالة الجو خلال الأيام المقبلة، حيث قالت إن السحب المطيرة اختفت من مدينة الإسكندرية بعد 10 أيام متتالية من وجودها، وما زالت فرص الأمطار مستمرة بشكل متفرق وعشوائي على بعض مناطق السواحل الشمالية وقليل من مناطق الدلتا ومدن القناة بكميات خفيفة إلى متوسطة.

دوت الخليج وأكدت الهيئة أن استقرار حرارة النهار عند حدود 18/19 درجة على الشمال وجنوب الصعيد، لا يعني أنها لا تتغير ولكن في ليل الجمعة وليل السبت تنخفض الحرارة مرة أخرى بعدما ارتفعت بشكل نسبي طفيف عقب الموجة شديدة البرودة السابقة لتعود مجددًا إلى حدود 7 درجات على القاهرة الكبرى، وحوالي 10 درجات على السواحل.. 8/9 درجات على جنوب الصعيد، بينما وسط الصعيد تسجل حوالي 5 درجات ليلًا. وجاءت درجات الحرارة ليوم الجعة كالتالي: القاهرة الكبرى: العظمى 18 والصغرى 11. الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 9. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 15 والصغرى 9. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى 11. شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10. جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10. السبت 25 ديسمبر 2021: القاهرة الكبرى: العظمى 17 والصغرى 12. الوجه البحري: العظمى 17 والصغرى 11. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 16 والصغرى 11. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 17 والصغرى 11. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 16 والصغرى10. شمال الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10. جنوب الصعيد: العظمى 15 والصغرى 10. الأحد 26 ديسمبر 2021: القاهرة الكبرى: العظمى 14 والصغرى 9. الوجه البحري: العظمى 13 والصغرى 9. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 13 والصغرى 9. السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 13 والصغرى 3. جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 12 والصغرى 11. شمال الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8. جنوب الصعيد: العظمى 11 والصغرى 8

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