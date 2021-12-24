فرص عمل للمصريين فى ليبيا (سجل الآن)

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وقال سعفان وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة، إن المهن المطلوبة هى أخصائى عظام، وجراحة عظام، واثنان أخصائى أشعة تشخيصية، واثنان أخصائى عيون، واثنان أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، و4 أطباء اختصاصيين إسعاف وطوارئ، و4 أخصائيين جراحة عامة، و4 أخصائيين طب أطفال، و4 أخصائيات نساء وتوليد (إناث فقط)، و4 أخصائيين باطنة.
وأضاف أن المهن المطلوبة شملت أيضا 4 أطباء اختصاصى عناية حثيثة (دكتوراه فى التخدير والعناية المركزة)، و4 أخصائى تخدير وإنعاش، و6 ممرضات نساء وتوليد، و8 أخصائيين تمريض عناية حثيثة (بكالوريوس صيدلة الإجازة العالية فى العلوم الصيدلية والكيمياء، ودبلوم مدرسة الصيدلة العليا)، و6 أخصائيين تمريض عام (بكالوريوس تمريض) واثنين ممرض اختصاصى- تعقيم.
وأوضح أنه يشترط للتقديم على هذه الوظائف أن يكون لدى المتقدم خبرة من 5 إلى 15 سنة، والسن من 40 إلى 60 سنة ما عدا وظيفة أخصائى أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة يشترط أن يكون عمر المتقدم من 37 إلى 55 سنة.
وأشار إلى أن قبول المتقدمين على المهن المشار إليها ينتهى فى 31 ديسمبر الجارى، وعلى الراغبين فى تسجيل بياناتهم لهذه الفرص الدخول على موقع الوزارة، ثم اختيار فرص عمل بالخارج أو الدخول على اللينك التالى من هنا
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