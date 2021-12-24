«شباب بتحب مصر» تنظم حملة لتطهير النيل من المخلفات البلاستيكية

جدة - نرمين السيد - نظمت مؤسسة "شباب بتحب مصر"، وبمشاركة 120 طالبا وطالبة من مدرسة "بداية" حملة نظافة من المخلفات البلاستيكية من جانبى نهر النيل بمنطقة الزمالك، تحت رعاية وزارة الموارد المائية والرى، واستمرارا لحملات نظافة النيل من المخلفات البلاستيكية.





وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فى بيان له اليوم الجمعة، "إن رعاية الوزارة لهذه الحملات يأتى إيمانا من الوزارة بأهميتها، ومساهمة هذه المبادرات فى نشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد المائية".

وقد بدأت الحملة من نادى نقابة المهندسين بالزمالك، واستمرت على مدار ساعتين، وبحضور المهندس عبداللطيف خالد مستشار وزارة الرى لمتابعة تنفيذ مشروعات الرى الحديث، وأحمد فتحى رئيس مؤسسة "شباب بتحب مصر"، والمهندسة هلا عبادة عضو مجلس إدارة نادى نقابة المهندسين.

وقد تم رفع كمية من المخلفات البلاستيكية باستخدام المعدات الخفيفة من على المراكب الصغيرة، مع الحرص على تجميع المخلفات فى جوالات من الخيش منعا لاستخدام جوالات بلاستيكية، كما ساهم قطاع حماية وتطوير نهر النيل التابع لوزارة الرى بعمل تطهير للمجرى المائى بعد الحملة باستخدام المعدات التابعة للقطاع.

وتعتمد هذه الحملة على التوعية بخطورة المخلفات البلاستيكية، وضرورة التقليل من الاعتماد عليها، وتهدف للحفاظ على نظافة نهر النيل والتعريف بالآثار السلبية للبلاستيك على صحة الإنسان والكائنات الحية والبيئة.