حصاد2021.. التعليم العالى: ميكنة المستشفيات الجامعية بتكلفة 2 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا قدمه هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمى، حول حصاد أداء منظومة التحول الرقمى، فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، خلال عام 2021.





وأشار التقرير، وفقا لبيان صحفى، إلى جهود الوزارة لتقديم خدمات حكومية رقمية مُتميزة، وتحسين أداء الخدمات الإلكترونية بالوزارة والجهات التابعة لها؛ لتطوير البنية التحتية والمعلوماتية بالجامعات الحكومية، والجامعات التكنولوجية، والمعاهد الفنية، والمراكز البحثية، والمستشفيات الجامعية، وذلك بتنفيذ مشروعات مثل (الاختبارات المميكنة، ونظم التعلم الإلكترونى، وميكنة المستشفيات الجامعية، وبوابة الطلاب الوافدين) بإجمالى تكلفة تزيد على 8 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أنه تم تدريب ما يزيد عن 17 ألف مُتدرب على شهادة أساسيات التحول الرقمى بالجامعات المصرية، وإعادة تقييم واعتماد 20 مركزًا للتدريب والاختبارات بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى نجاح الاختبارات الإلكترونية، والتى تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى بقيمة تقديرية 1.1 مليار جنيه، وجارى استكمال توريد كافة الأجهزة والمُعدات بجميع الجامعات، وتركيب وتشغيل مراكز الاختبارات الإلكترونية بعدد 16 جامعة والانتهاء من 90% من المنظومة المطلوبة لخدمة كليات القطاع الصحى، وستبلغ تكلفة المرحلة الثانية 3 مليار و335 مليون جنيه.

وأوضح التقرير قيام الوزارة بإطلاق 9 منصات وبوابات تفاعلية، منها منصات القبول والتنسيق الإلكترونى، وتدشين موقع التسجيل الإلكترونى للجامعات الأهلية، وتطوير منظومة الطلاب الوافدين فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكترونى للبعثات، ومنصة منح الجامعة الأمريكية لطلاب الثانوية العامة ومدارس"STEM"، وإطلاق منصة الإشراف العلمى للدارسين المصريين على نفقاتهم الخاصة، وربطها مع الجهات المعنية والمكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات بالخارج.

وأشار التقرير إلى رفع كفاءة وسرعات خطوط الإنترنت بالجامعات، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية فى 17 جامعة أهلية وتكنولوجية، ورفع كفاءة شبكات الربط الداخلية بمبانى بعض الكليات بالجامعات الحكومية، وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لعدد 10 معاهد فنية حكومية.

ونوه التقرير إلى تشغيل تطبيقات نُظم إدارة التعليم الإلكترونى (LMS) بالتعاون مع بنك المعرفة بقيمة 385 مليون جنيه فى خلال 2022، والتعاقد على تطبيقات نظم المعلومات الطلابية (SIS) للجامعات الأهلية الأربعة (الجلالة، الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، بتكلفة 14.5 مليون جنيه لمدة 6 سنوات.

وأشار التقرير إلى عقد مُلتقى التعليم العالى والبحث العلمى فى عصر التحول الرقمى خلال الفترة 16-17سبتمبر 2021؛ وشهد المنتدى إطلاق مبادرة طالب رقمى، والتى تضمن العديد من الخدمات الإلكترونية الرقمية من خلال الكارت الذكى لكل الطلاب.

ونوه التقرير إلى مشروع ميكنة المستشفيات الجامعية، حيث تم الانتهاء من التعاقد بتكلفة برامج وتطبيقات الميكنة للمرحلة الأولى (79 مستشفى من 140 مستشفى، متضمنة مستشفيات جامعة الأزهر)، بقيمة 2 مليار جنيه تُسدد على 5 سنوات.

وأشار التقرير إلى قيام عدد من الجامعات المصرية بتوقيع بروتوكولات تعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بهدف إنشاء "مركز إبداع مصر الرقمية"؛ لتنمية مهارات الشباب من طلاب وخريجى الجامعات المصرية، وتأهيلهم لتلبية مُتطلبات سوق العمل فى تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال.

ومن جانبه، صرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، أن توجه الوزارة نحو التحول الرقمى أصبح ضرورة حتمية فى ضوء التوجه العام للدولة حاليًا نحو رقمنة كافة الخدمات للتيسير على المواطنين، والاستفادة من مُعطيات العصر الرقمى، ومواكبة التطور التكنولوجى الهائل فى مختلف دول العالم، حيث تسعى الوزارة إلى رفع كفاءة البنية المعلوماتية بالجامعات؛ للحصول على حرم جامعى ذكى بجانب ميكنة الاختبارات الإلكترونية، والمستشفيات الجامعية، والتوسع فى إنشاء المنصات التعليمية الإلكترونية التى تعتمد على التعليم عن بُعد، والتى أثبتت فاعليتها أثناء جائحة كورونا.