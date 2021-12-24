جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بملف التدريب المهنى وخطة الدولة لدفع الشباب بالتوجه لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية المستدامة واعطائهم الفرصة للتدريب ورفع مستواهم. واطمأن سعيد عبد الراضى مدير المديرية على سير العملية التدريبية، مشيرا إلى أن وحدة التدريب المتنقلة ساهمت فى تسهيل عملية التدريب وجعلها أكثر مرونة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: اختتام الدورة الـ 11 على وحدة التدريب المتنقلة بالبحر الأحمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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