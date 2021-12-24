هنا المراشدة.. مشروعات عملاقة وإنجازات خلاقة (صور)

جدة - نرمين السيد - هدايا ومميزات، أهدتها القيادة السياسية لأهالى قرية المراشدة فى مركز الوقف، بمحافظة قنا، من أجل إدخال طفرة تنموية عملاقة، تنقلهم من الحاجة إلى الاكتفاء الذاتى، ليتم تشييد مجمع خدمات حكومى عملاق، يضم سجل مدنى، ومتب بريد، وشهر عقارى ووحدة تضامن اجتماعى، ومركز تكنولوجى، بالإضافة إلى أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبى"، وتطوير وحدة الإسعاف.

سامح عبدالرحيم سالم، من الأهالى، يبدأ كلامه بتوجيه الشكر للقيادة السياسية ومؤسسة حياة كريمة، لإمعانهم النظر لقريتهم التى كانت مهمشة فى السابق، الأمر الذى جعل المراشدة من عام 2017، حتى يومنا هذا محط أنظار المسؤولين بدلا من تجاهلها.

ويتابع سالم، أن المشروعات التى تم افتتاحها فى السابق كان لها فضل أن تكون القرية ضمن القرى المستهدفة فى مبادرة حياة كريمة، فنحن منذ زمان نطرق أبواب المسؤولين، أما الآن، فالمسؤولين هم من طرقوا الأبواب لتلبية مطالب الأهالى.

أحمد عبادى، من الأهالى أيضا، يقول: إن المراشدة، أصبحت قطعة مختلفة عن أرض الوقف على عكس السابق، فلقد كنا نذهب إلى المركز والمراكز المجاورة لإنهاء خدماتنا المطلوبة، أما الان فنحن أصبحنا مستقلين بمركز الخدمات الحكومى الذى تم تشييده بأوامر رئيس الجمهورية، فكل الشكر والتقدير لكوننا فى بؤرة اهتمام القيادة السياسية.

ويوضح حنا رمزى، عامل، وأحد المستفيدين من مشروعات حياة كريمة بقريته، أن تلك المشروعات أعطت فرصة كبيرة لجميع العمالة اليومية من أبناء قرية المراشدة، فى العثور على فرص عمل، حركت المياه الراكدة والتى تسببت فيها جائحة كورونا.

ويضيف، أن تلك المشروعات تضمنت كافة المطالب التى كنا نطلبها كأبناء قرية المراشدة من غاز طبيعى ومجمع خدمات حكومية وأخر للخدمات الزراعية ثم تطوير مركز الأسرة المشروع الأوروبى وغيرها من الأماكن التى هى شريان الحياة وعصب لكل قرية نموذجية، فجزيل الشكر والتقدير للقيادة السياسية والمسؤولين لاهتمامهم البالغ بالقرية ومواطنيها.

بينما توضح حسيبة سراج، منسق ميدانى متطوع بحياة كريمة، أن المبادرة الرئاسية تعمل على بناء الإنسان فى الأساس، وليس الاكتفاء بتطوير البنية التحتية، فقرية المراشدة فقط تتبعها العديد من القرى والنجوع، والتى تم استهدافها جميعا لتوفير كل احتياجاتهم من المشروعات والخدمات المطلوبة.

وتضيف، أن هناك أيضا يتم تشيد مشروع ضمن مبادرة "سكن كريمة"، والذى سيعيد هيكلة بناء الأنسان بشكل متكامل، بالإضافة إلى مجمع الخدمات، والذى سيوفر كل الخدمات التى يتطلبها المواطن بدلا من الذهاب إلى عدد من الأماكن فى مساحات متفرقة، وتم تجميعها فى مركز واحد، لتوفير الجهد والمال، ولذا نحن نشكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، والقيادة السياسية، لتلك الهدية العظيمة لأبناء محافظة قنا.

شعبان عبدالقادر، رئيس الوحدة المحلية لقرية المراشدة، يوضح لـ"دوت الخليج"، أن القرية ضمن القرى التى تم اختيارها لتطوير قرى الريف المصرى، من خلال إنشاء مشروعات لأنهاء معاناة المواطن، وتوفير الجهد، وتقديم العديد من الخدمات المتعددة للمواطنين.

ويتابع رئيس الوحدة المحلية، أنه تأهيل ورفع كفاءة بعض المشروعات الأخرى، وأنشاء مركز صحة الأسرة بنظام التأمين الشامل، والذى سيخدم كل الاسر بالقرية والقرى المجاورة.

المهندس إبراهيم خلاوى، رئيس مركز الوقف، يشير إلى أنه بدأ مشروعات حياة كريمة فى قرية المراشدة والتى كانت بمثابة حلم للجميع، من توفير مجمع خدمات ومسكن آمن، وصرف صحى ووحدات صحية ورصف طرق، وكل الخدمات الأساسية والبنية التحتية تم إنجازها.

ويلفت خلاوى، إلى أن بتوجيهات أشرف الداودى، تم توفير الاحتياجات المطلوبة، وتذليل كافة العقبات التى تكانت تعيق تنفيذ تلك المشروعات، والتى جعلت من الحلم حقيقة، وتجهيز كافة المشروعات على أعلى مستوى، من خلال 34 مشروع موزعة بالمراشدة، لتغيير كل أوجه البنية التحتية لكى يشعروا بمعنى "حياة كريمة".

المهندس أحمد صلاح، مدير فرع شركة مياه الشرب بالوقف، يؤكد، أنه تم تنفيذ 16 كيلو متر لإدخال وصلات مياه بأقطار مختلفة، لانهاء أزمة ضعف أو انقطاع مياه الشرب، وتم تنفيذ مد شبكات فى كل النجوع التابعة للقرية، ورفع قدرات محطات المياه ومحطات المعالجة.

ويشير صلاح، إلى الطفرة التنموية الكبيرة، فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى، والتى أنهت أزمة تؤرق كافة المواطنين والأهالى، حيث تم تغطية العديد من المناطق بخطوط المياه بنسب 100%، والحمدلله نحن فى انتظار تشغيل مشروع الصرف الصحى بالمراشدة والقلمينا، وكل ذك فى إطار المبادرة الرئاسية.

فيما أوضح أشرف غريب الداودى، محافظ قنا، أن مجمع الخدمات الحكومية بقرية المراشدة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 420 م2 ويتكون من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 13.5 مليون جنيه، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوج، مكتب تموين" ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهرا جماليا وحضاريا، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

وأكد محافظ قنا أن أعمال رفع كفاءة وحدة صحة الأسرة "المشروع الأوروبى" بقرية المراشدة، وذلك فى إطار عمليات التطوير غير المسبوقة التى تنفذ من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجا.

وأشار، إلى أن تطوير وحدة إسعاف المراشدة والتى تضم عدد سيارتين مجهزتين على أعلى مستوى لتقديم خدمات نقل حالات الطوارئ على مدار الـ 24 ساعة لتضاف للخدمة التى يقدمها مرفق الإسعاف بالمحافظة للمساعدة على سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة، من أجل توفير «حياة كريمة» وآدمية للمواطن القنائى.