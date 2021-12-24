القوى العاملة تتابع أحوال المصريين المرضى فى أبوظبى

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى، أشارت فيه إلى أنها قام بزيارة مستشفى كليفلاند كلينك فى إطار متابعة أحوال أبناء الجالية المصرية بأبوظبى، وبناء على طلب السفير شريف البديوى، حيث تم ترتيب تلك الزيارة مع المختصين بالمستشفى ومرافقة الملحق العمالى، وبمصاحبة المسئولين بالمستشفى ،وتمت زيارة العديد من الحالات المرضية حيث تتماثل للشفاء.
وأضافت الملحق العمالى أن إدارة المستشفى أبلغتنا بوجود حالات من المرضى المصريين ليس لديهم اَى تواصل مع أحد من أسرهم، ويطلبون مساعدة السفارة للتواصل، وتم عمل لقاء معهم بالمستشفى والاطمئنان على حالتهم، وتم ارسال مكاتبة رسمية من المستشفى للسفارة بالأسماء ليتسنى للقسم القنصلى اتخاذ اللازم للتوصل لأهلهم وذويهم فى مصر وطمأنتهم.
كما تم إبلاغهم اهتمام وتحيات وتمنيات وزير القوى العاملة والسفير بالشفاء العاجل للجميع، وتم تزويدهم بأرقام هواتف الملحق العمالى، ومكتب التمثيل العمالى، للتواصل فى ما يخص حالتهم سواء مع جهة العمل أو المستشفى، وأبدى المرضى ارتياحهم التام بتلك الزيارة.
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