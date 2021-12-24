توقف حركة الصيد بميناء البرلس بكفر الشيخ لارتفاع الأمواج

جدة - نرمين السيد - وكانت سلطات ميناء الصيد البحرى ببرج البرلس قد أرسلت إشارات لكل المراكب أمس والتى كانت فى رحلات صيد بالبحر المتوسط بسرعة التحرك والدخول للميناء قبل أن تسوء الأحوال الجوية وتكون هناك خطورة على الصيادين ودخل عدد كبير من المراكب التى تسابقت للدخول إلى الميناء قبل وقت قليل من ازدياد حدة الرياح.

وتتعرض المحافظة حاليا لأجواء أشبه بالصقيع نظرا لانخفاض درجات الحرارة.

ومن جانبه، قرر محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، تفعيل غرف العمليات بالمحافظة مع استمرار الأجهزة المعنية فى اليقظة والاستعداد فى المرافق تحسبا لسقوط أمطار غزيرة.