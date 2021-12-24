الكنيسة الكاثوليكية: نبعث رسالة محبة للرئيس السيسى فى عيد الميلاد المجيد

هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر المطارنة والأساقفة والقمامصة والقساوسة والرهبان والراهبات والشمامسة بعيد الميلاد المجيد، حيث يترأس صلوات القداس اليوم فى الثامنة مساء بكنيسة العذراء بمدينة نصر.

وذكرت الكنيسة الكاثوليكية فى بيان لها "نرفعُ صلاتنا متّحدين مع قداسة البابا فرنسيس، ومع أخوتنا البطاركة والأساقفة، وكل المحتفلين الّليلة بعيد الميلاد، من أجل سلام العالم ووحدته.

وتابع البيان: نُهنئُ كنائسنا فى مصر وبلاد المهجر نبعثُ رسالة محبّةٍ وتقديرٍ إلى رئيس الجمهوريّة الرئيس عبد الفتّاح السيسي، لإخلاصه في عطائه وبذله من أجلِ مصر؛ وإلى كلّ المعاونين له فى خدمة مصرنا الغالية؛ وإلى قوّاتنا المسلّحة والشرطة؛ وكلّ الشرفاء الذين يبذلون كل جهد من أجل رفعة مصر وكرامة المصريّين.

وأختتم: "نصلّي من أجل عائلاتنا، حتّى تواصل الحفاظ على وحدتها، وأن يكون الإصغاء والحوار في احترام متبادل هي أدواتنا الأساسيّة فيالتعامل، ونصلّي من أجل كلّ المرضى والمتألّمين والحزاني، ولكلّ من يعاني خوفًا وعدم أمان، فقرًا واحتياجًا لضروريات الحياة.