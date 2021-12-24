غلق مطلع الدائرى كليا من ميدان المنيب بسبب أعمال التوسعة لمدة 21 يوما

أغلقت اليوم الجمعة إدارة المرور، مطلع الطريق الدائرى بشكل كلى للقادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى لمدة 21 يوما لتنفيذ أعمال التوسعة، وسط تواجد الخدمات المرورية.

وقال مصدر أمنى ، أنه فى إطار أعمال مشروع توسعة الطريق الدائرى بالمسافة المحصورة بين طريق الأوتوستراد وحتى المريوطية ضمن المشروعات القومية للطرق، سيتم تنفيذ أعمال توسعة مطلع الطريق الدائرى من شارع البحر الأعظم والإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى والمؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

ولفت المصدر، الإدارة العامة لمرور الجيزة ستغلق كلى لمطلع الطريق المشار إليه لمدة 21 يوم تبدأ من صباح اليوم الجمعة وحتى صباح الخميس الموافق 13 يناير على مدار 24 ساعة.

ولفت المصدر، أنه تيسيرا لحركة المرور تم تنفيذ التحويلات الأتية: القادم من شارع البحر الأعظم فى الإتجاه القادم من ميدان المنيب وطريق أسوان الزراعى ويرغب بالسير بإتجاه مطلع الدائرى المؤدى لمناطق المعادى والقاهرة الجديدة يسلك ( شارع البحر الأعظم حتى مابعد المطلع المطلوب غلقه وصولا حتى مطلع الطريق الدائرى المؤدى إلى مناطق المريوطية والهرم).

-الصعود أعلى الطريق الدائرى فى إتجاه المريوطية والهرم وصولا حتى فتحة الدوران المستحدثة والكائنة أسفل وصلة المريوطية والدوران للخلف والعودة مرة أخرى للطريق الدائرى والإتجاه المؤدى إلى مناطق المعادى والقاهرة الجديدة.

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نشرت الخدمات المرورية ووسائل الأمن الصناعى والحواجز الفسفورية والمخاريط ووضع اللوحات الإرشادية والإشارات الضوئية لتحذير سائقى المركبات وإرشادهم للإتجاهات الجديدة.