/667962/مصرع-37-شخصا-وإصابة-72-آخرين-في-حريق-عبارة-نهرية-ببنجلاديش

لقى 37 شخًا مصرعهم على الأقل وأصيب 72 آخرين، إثر اندلاع حريق ضخم في عبارة نهرية مكتظة بالركاب في جنوب البلاد ببنجلاديش، وذلك وفق مصادر مسؤولة حسب ما نقلت شبكة "اايه بي سي نيوز" الأمريكية.

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وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن الحريق اندلع على متن العبارة في حوالي الساعة الثالثة صباحا (بالتوقيت المحلي) قبالة ساحل منطقة "جهلوكاتي" في نهر "سوجاندا".

وذكرت وسائل إعلام محلية نقلا عن مسؤول الإطفاء كمال الدين قوله "إن العبارة، التي كانت تحمل على متنها 800 راكب، كانت متجهة من العاصمة "دكا" إلى مدينة "بارجونا" التي تقع على بعد حوالي 250 كيلومترا إلى الجنوب".

مصرع 37 شخصا وإصابة 72 آخرين

من جانبه، صرح ضابط الإطفاء فضل الحق بأن رجال الإنقاذ انتشلوا حتى الآن 37 جثة وتمكنوا من إنقاذ 72 راكبا مصابا، مضيفا أن مهمة الإنقاذ مازالت جارية وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.. فيما لم يتم الإفصاح عن السبب وراء اندلاع الحريق بعد.

كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا باندلاع حريق مصنع في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى المكان للقيام بعمليات السيطرة على الحريق.

وفي سياق آخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، في إلقاء القبض على عجوز، قتل صديقه العجوز، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، داخل شقة المجني عليه في إمبابة، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، أحاله اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ترجع تفاصيل الجريمة عندما تلقي مأمور قسم شرطة، إمبابة بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق، وعلى الفور انتقلت قوة إلى مكان الجريمة يقودها المقدم مؤمن فرج، رئيس مباحث امبابة، حيث أتضح أيضا العثور على جثة عجوز في العقد السادس من العمر وفي حالة تعفن، فضلا عن ارتدائه ملابس حريمي.

علاقة غير أخلاقية، وعلى الفور تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، وقررت بنقل جثة المجني عليه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، للتشريح وبيان سبب وكيفية الوفاة، كما بدأت الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة، لكشف ملابسات الجريمة، حيث أتضح أن المجني عليه اعتاد إقامة علاقات غير أخلاقية مع صديق له يكبره بعدة سنوات.

وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أمام رجال المباحث، اعترف بارتكاب الجريمة، وأنه سدد لصديقه المجني عليه طعنات أودت بحياته، خلال علاقة غير أخلاقية بينهما، وأحيل المتهم إلى النيابة العامة، للتحقيق معه.