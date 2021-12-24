/667958/موعد-مباراة-الاتحاد-السكندري-والمصري-بالدوري-الممتاز

يلتقي المصري البورسعيدي بقيادة معين الشعلاني اليوم مع الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق صافرة بداية مباراة المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، في الثامنة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

وتبث قناة الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي، على قناة أون تايم سبورت اتش دي، بتعليق صوتي محمد الكواليني، ووليد الفقي.

ويدخل المصري البورسعيدي لقاء اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري العام، برصيد 13 نقطة، فيما يحل الاتحاد في لقاء اليوم وهو يحتل المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

ويسعى الاتحاد لتحقيق الفوز، بعدما تعادل في مباراته الأخيرة أمام فيوتشر بنتيجة 4/4، بعد تقدمه في أول اللقاء ليعود كتيبة على ماهر في النتيجة في لقاء مثير.

وجائت قائمة الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبد المنصف و صبحى سليمان خط الدفاع: مروان النجار و مورو سليفو ومحمد السلام والسيد سالم وهشام صلاح وصبرى رحيل ونادر رمضان خط الوسط: مروان عطية وخالد الغندور وكريم ممدوح و حسام عاشور و فوزى الحناوى بنجامين وأحمد راشد وسعيدو سمبورى واحمد عادل ميسى وكريم الديب خط الهجوم: عادل نيمار و مابولولو وأحمد على

الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جمهوره لبرج العرب أمام المصري بالدوري

حرص مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندرين برئاسة محمد مصلحي، على توفير بعض الأتوبيسات، قبل لقاء الفريق مع المصري البورسعيدي، الجمعة المقبلة، لنقل جمهور الثغر لملعب اللقاء والذي يحتضنه ستاد برج العرب.

ويلتقي الاتحاد السكندري مع المصري البورسعيدي الجمعة المقبلة في الساعة الثامنة مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين الجولة الثامنة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وأصدر الاتحاد السكندري بيان رسمي، يؤكد فيه توفير أتوبيسات لنقل جمهور الثغر، لـ ستاد برج العرب بالإسكندرية، والتي تتحرك قبل المباراة بالجمهور الذي يمتلك Fane ID.

كما أكد الاتحاد في بيانه أن أوتيبيسات مجانية تنقل الجمهور من أمام ملعب إستاد الجامعة خلف مقر نادي الاتحاد، وستتحرك الحافلات في الساعة الخامسة مساء.