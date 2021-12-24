محمد صلاح يفرض نفسة بقوة وسط كبار الكرة العالمية «صور»

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كشفت صحيفة الجارديان البريطانية عن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2021، والتي جاءت قريبة من ترتيب فرانس فوتبول الفرنسية، في الشهر الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تألق الدولي المصري محمد صلاح في عام 2021، مع ليفربول الإنجليزي، وأمام أكبر فرق العالم، يفرض نفسه بقوة على التواجد في أوائل صفوف أفضل لاعبي العالم.

ترتيب أفضل 10 لاعبين بعام 2021

1- روبيرت ليفاندوفيسكي، منتخب بولندا، وفريق بايرن ميونخ.

2- ليونيل ميسي، منتخب الأرجنتين، وفريق باريس سان جيرمان.

3- محمد صلاح، منتخب مصر، وفريق ليفربول.

4- كريم بنزيما، منتخب فرنسا، فريق ريال مدريد.

5- جورجينيو، منتخب إيطاليا، وفريق تشيلسي.

6- كيليان مبابي، منتخب فرنسا، فريق باريس سان جيرمان.

7- إيرلينج هالاند، منتخب النرويج، فريق بروسيا دورتموند.

8- كريستيانو رونالدو، منتخب البرتغال، فريق مانشستر يونايتد.

9- نجولو كانتي، منتخب فرنسا، فريق تشيلسي.

10- كيفين دي بروين، منتخب بلجيكا، فريق مانشستر سيتي.

محمد صلاح

وجاء فوز صلاح بجائزة أفضل لاعب في العام لمحمد صلاح بعد إستفتاء عن طريق “صحيفة ميرور” صاحب الإنتشار الواسع في إنجلترا.

ويعتبر محمد صلاح حاليا من أفضل لاعبي العالم والدوري الإنجليزي، وكان قد حصل على المركز السابع في ترتيب اللاعبين الأفضل على مستوى العالم.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام توتنهام هوتسبير بالأمس، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ولم يتمكن النجم المصري من التسجيل خلال المباراة.

ومازال محمد صلاح يتربع على عرش قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 15 هدف، بجناب الأفضل في صناعة الأهداف بعدد 9 تمريرات حاسمة.

نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي

كان أنتهى الوقت الأصلي بالمباراة بالتعادل 3/3، وأحرز أهداف الريدز كلا من تشامبرلين وجوتا ومينامينو، بينما أحرز لليستر كلاً من جيمي فاردي هدفين وجيمس ماديسون هدف، قبل أن يحسم ليفربول التأهل لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4.

وغاب عن اللقاء الفرعون المصري محمد صلاح، حيث فضل يورجن كلوب إراحة العديد من اللاعبين خلال اللقاء.

وأستطاع ليفربول أن يحرز هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة بعدما كان متأخر بنتيجة 3/2، وينقذ كتيبة كلوب اللاعب الشاب مينامينو .

ليضرب ليفربول موعداً مع أرسنال في الدور النصف النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية، في لقاء قوي بين الفريقين.