جمال سليمان كاشفًا أسباب ابتعاده عن السوشيال ميديا:«عملت مكانتي بأعمالي مش بيها»

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أوضح الفنان السوري جمال سليمان أسباب ابتعاده عن منصات السوشيال ميديا لفترات كبيرة، مشيرًا إلى أنه لا يملك سوى حسابين على مواقع التواصل الاجتماعي، هما إنستجرام وفيس بوك، ويديرهما بنفسه.

دوت الخليج يرصد أسباب ابتعاد الفنان جمال سليمان عن السوشيال ميديا وعلاقته بها.

علاقة جمال سليمان بالسوشيال ميديا

تحدث سليمان عن علاقته بالسوشيال ميديا، خلال حواره ببرنامج «لايت شو» على قناة «الحياة»، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا بالنسبة له بمثابة ابنة الجيران التي يشاهدها من النافذة، مجرد مراقب من بعيد، موضحًا أنه لا يوجد لديه «أدمنز»، ويدير حساباته بنفسه رغم ضيق وقته، قائلًا: "دي النقطة اللي بخاف منها، يعني أنا عندي طريقة بالتعبير عن الأشياء بحب إنها تبقى هي هي مبحبش حد يتكلم نيابة عني، وبخاف من إنه تحصل أي ورطة أتحمل مسؤوليتها رغم إن مش أنا اللي عاملها".

أشار جمال سليمان إلى أنه من جيل ما قبل السوشيال ميديا، أي جيل الفنانين الذين صنعوا مكانتهم بأعمالهم الفنية وليس بمقدار نشاطهم على السوشيال ميديا، قائلًا: "أنا من جيل الفنانين اللي عملوا سمعتهم ومكانتهم المتواضعة قبل السوشيال ميديا من خلال الأعمال اللي بيقدمها للناس.. اسمي سواء كان كبير أو صغير اتبنى بناء على منتح فني، أدوار وشخصيات ومسلسلات قدمتها مش بناء على نشاطي على السوشيال ميديا ولا اللوك الجديد اللي عملته ولا كنت فين أنا ومراتي".

واستطرد قائلًا: "أنا مش بنتقد الأخرين ولا بقلل من قيمتهم.. دي لغة عصر.. بس أنا مبحسش إني مهم للناس عشان يعرفوا إن كان عندي أصحابي واتعشينا وعملنا وسوينا.. مش بنتقد الأخرين لكن بقول إن ده مش منسجم مع طبيعتي وشخصيتي.. أحيانا بشارك أمور شخصية بس في أوقات متباعدة زي تهنئة ابني بعيد ميلاده أو غيره بس بعمل ده على استحياء".

جمال سليمان يعود للسوشيال ميديا بطريقته الخاصة

واختتم جمال سليمان حديثه، موضحًا أنه يفكر منذ فترة في أن يكون نشيطًا على السوشيال ميديا ولكن بطريقته الخاصة، ودون إقحام الأمور الخاصة، مضيفًا: "بقالي فترة بفكر ازاي ابقى نشيط على السوشيال ميديا لكن بطريقتي وبعيدا عن الخصوصيات".

جمال سليمان يخوض السباق الرمضاني 2022 بمسلسل جديد

على الصعيد الآخر، كشف الفنان المتألق جمال سليمان عن خوضه المارثون الرمضان المقبل 2022، من خلال مسلسل جديد لن يستطيع الإعلان عن أي تفاصيله إلا بعد التعاقد عليه بشكل نهائي، وذلك في خلال حواره مع برنامج et بالعربي على هامش فاعليات مهرجان الجونة السينمائي.

وأشار سليمان بأنه من المقرر أن يشارك في إحدى الأعمال الإلكترونية قائلًا: “من الممكن أن يعرض لي عمل على منصة إلكترونية لكن لم يحسم الموضوع حتى الآن وتدور قصة العمل حول لقاء مجموعة من اللاجئين السوريين في مركز لجوء في ألمانيا”.

وتابع جمال سليمان كاشافا عن عمل يقوم بتصويره خلال هذه الفترة، قائلا: “يوجد لدي أكثر من مشروع في الفترة المقبلة منهم مشروع من السنة الماضية لكن الظروف لم تساعدنا وهو عن حياة الملك إدريس السانوسي ملك ليبيا وعن الحركة الوطنية التونسية خلال فترة الأربعينات والخمسينات والستينات”.

جمال سيلمان يرد على منتقدي مهرجان الجونة

وفي خلال نفس اللقاء وضح جمال سليمان رأيه في انتقاد الجمهور لمهرجان الجنة، والذي اختلف عن الكثير من النجوم إذ انه لم يلوم الجمهور نفسه لكنه الإعلام فقال: “مهرجان الجونة ليس فقط ريد كاربت أو فساتين بل فيه فنانين أصحاب عقول وأصحاب مواهب وتكبدوا الكثير من الصعوبات لصناعة أفلام تحكي معاناة بعض الأشخاص وتنقل تجاربهم في المجتمع”.

وتابع: “أريد أن ألوم الإعلام لأنه هو من سلط الضوء بشكل مبالغ فيه على الريد كاربت والفساتين والبدل ومن الممكن أن يرد أحد أن كل مهرجانات الدنيا هكذا مهرجان كان و برلين و أوسكار وغيرها ولكن أقول أنه يجب أن نهتم ونركز على العباقرة والمبدعين والأفلام والموضوعات المطروحة”.

جمال سليمان يتألق بمسلسل الطاووس

يشار إلى أن أخر أعمال الفنان جمال سليمان مسلسل الطاووس الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2021 وتدور قصته حول محامي يتبنى قضية فتاة تتعرض للاغتصاب في محاولة منه لاستعادة حقها خلال أحداث المسلسل، و تقلب القضية حياته رأسا على عقب، بطولة العديد من الفنانين بجانب جمال سليمان منهم سهر الصايغ وسميحة أيوب وأحمد فؤاد سليم و رانيا محمود ياسين تأليف كريم الدليل وإخراج رؤوف عبدالعزيز.